"Bedankt om er voor mij te zijn": onfortuinlijke Tolu richt zich tot 'redder' Mechele na hartverwarmende actie

Hét meest hartverwarmende moment van de speeldag. Op het uur werd Genk-spits Tolu Arokodare plots onwel, maar gelukkig was Club-verdediger Brandon Mechele in de buurt om zijn tegenstander recht te houden. Na afloop richtte de Nigeriaan zich tot zijn collega: "Bedankt om er voor mij te zijn".

Even vulde de Cegeka Arena zich met paniek.

Op het uur begon Tolu Arokodare plots te wankelen op zijn benen, had zichtbaar moeite om recht te blijven en viel in de armen van tegenstander Brandon Mechele. Meteen snelde de medische staf van de thuisploeg te hulp.

De aanleiding van de malaise bij Tolu Arokodare was te wijten aan een harde botsing met Club-doelman Nordin Jackers van enkele minuten eerder. De Nigeriaan kopte met hoge snelheid op het hoofd van de keeper.



Pas enkele minuten later voelde Tolu de gevolgen. Maar gelukkig was Mechele in de buurt om de Nigeriaan recht te houden - een bijzonder mooi gebaar van sportiviteit.

"Het was een heel raar moment", blikte Mechele achteraf terug.

"Ik dacht eerst dat hij me vastpakte om dan diep te lopen, maar hij bleef wel erg lang aan me hangen. Ik heb geprobeerd hem zacht neer te leggen, want het zag er niet goed uit.

"Of het iets ergs kon zijn? Daar dacht ik op dat moment nog niet aan. Ik probeerde rustig te blijven, want met zo'n kolos was het ook niet makkelijk. Ik ben blij dat alles goed is met hem."