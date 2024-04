Manon De Roey boekt in Kaapstad tweede zege op de European Tour

Manon De Roey pakte na de tweede ronde de leiding in Kaapstad en stond die niet meer af. Ze zette in Zuid-Afrika rondes neer van 69, 67, 66 en 72 slagen.

Het is voor De Roey de tweede overwinning op de European Tour. In 2022 won ze de Aramco Team Series in Bangkok. Begin dit seizoen blonk ze al uit met een derde plaats op de Kenia Open.