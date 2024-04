Amerikaan Christopher Blevins wint openingsmanche WB mountainbike in Brazilië

zo 14 april 2024 22:11

De Belgen Pierre de Froidmont (14e) en Jens Schuermans (15e) zijn in de top 15 geëindigd van de openingsmanche van de Wereldbeker in de mountainbike crosscountry. In de Braziliaanse hitte was de zege voor de Amerikaan Blevins.

In de drukkende warmte van Mairipora reden Pierre de Froidmont en Jens Schuermans de hele wedstrijd in de buurt van de leiders, maar in de finale deemsterden ze allebei nog wat weg. Uiteindelijk eindigden de Belgen in het spoor van elkaar op de 14e en 15e plaats. Daarmee deden de twee toch nog best een goeie zaak met het oog op hun olympische tickets voor Parijs 2024. De spannende mannenwedstrijd werd pas in de laatste ronde beslist, na een aanval van Amerikaans kampioen Blevins. De renner van het fabrieksteam van Specialized haalde het met kleine voorsprong voor zijn Franse ploegmaat Victor Koretzky en de Zwitser Filippo Colombo. Wereldkampioen Nino Schurter werd na een valpartij vroeg in de wedstrijd pas 35e.

Zweedse overwinning bij de vrouwen

Bij de vrouwen soleerde de Zweedse Jenny Rissveds naar de zege. Zij maakte in de tweede wedstrijdhelft komaf met twee Amerikaanse concurrentes: de verrassende Savilia Blunk en Haley Batten. Belgisch kampioene Emeline Detilleux kwam niet aan de start. Komende week wordt ook de tweede manche van de Wereldbeker afgewerkt in Brazilië, met name in Araxa.