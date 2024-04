De Deen die Eli Iserbyt klopte op het WK wint 9 jaar later op zijn mountainbike

zo 21 april 2024 22:32

De tweede manche van de Wereldbeker mountainbike in Brazilië is uitgedraaid op een thriller. Na materiaalpech voor leider Victor Koretzky won de Deen Simon Andreassen (Cannondale) in de sprint. Jens Schuermans werd 29e.

Doet de naam Simon Andreassen nog een belletje rinkelen? Op het WK veldrijden van 2015 kaapte hij de wereldtitel bij de junioren weg voor de neus van Eli Iserbyt.

Simon Andreassen 9 jaar geleden in duel met Eli Iserbyt op het WK veldrijden voor junioren.

9 jaar later draait de Deen volop mee in de Wereldbeker mountainbike. Vandaag verraste hij in Brazilië de Franse topper Victor Koretzky.

Koretzky leidde in Araxa en leek op weg naar de overwinning, tot zijn ketting haperde. De Specialized-renner loste het probleem zelf op, maar zag de concurrentie voorbijsnellen. Hij slaagde er nog in om aan te pikken bij de kopgroep, de sprint winnen lukte hem net niet meer. Andreassen overpowerde hem op de streep in het regenwoud.

Na winst in de korte cross gisteren had Victor Koretzky een dubbelslag kunnen slaan in Araxa. Zijn ploeggenote Haley Batten slaagde daar wel in. De Amerikaanse won zowel de korte als de lange cross.

