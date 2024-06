Amper één week voor de Tour imponeert Tom Pidcock op de mountainbike: Brit wint na perfecte inhaalrace shorttrack in Crans-Montana

De liefde van Tom Pidcock voor de mountainbike is groot. Amper één week voor de start van de Tour koos de Brit niet voor zijn nationaal kampioenschap op de weg, wel voor de Wereldbeker mountainbike in het Zwitserse Crans-Montana.



De renner van Ineos Grenadiers begon wel barslecht aan de wedstrijd. Pidcock schoot meteen uit zijn pedaal, viel terug tot de allerlaatste positie én kon maar nipt een valpartij vermijden.



De Brit liet het niet aan zijn hart komen en draaide de gashendel meteen helemaal open. In een mum van tijd vervoegde Pidcock opnieuw de grote tenoren om vervolgens in de voorlaatste ronde de koppositie over te nemen.



Na een indrukwekkende inhaalrace hield hij aan de meet een krappe bonus over op de Duitser Julian Schelb en de Italiaan Luca Braidot. Beste Belg Pierre de Froidmont eindigde negende. Jens Schuermans werd 35e.



"Ik heb het mezelf niet gemakkelijk gemaakt, dat is zeker", grijnsde de Brit na afloop. "Ik schoot uit mijn pedaal bij de start, en nadien ging de rest zo snel bergop op de eerste klim dat ik gewoon werd gelost. Een WorldTour-koers van een week is toch iets anders dan dit soort werk."