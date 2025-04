Mysterieuze Mads Pedersen broedt op plannetje: "Want bergop kan ik MVDP en Pogacar niet volgen"

In de Ronde kan Mads Pedersen (Lidl-Trek) de derde hond in het kegelspel worden. "Maar dan zal ik iets moeten ondernemen. Want bergop zijn Pogacar en Van der Poel sterker dan ik."

Is dit de beste Mads Pedersen ooit aan de start van de Ronde van Vlaanderen? "Ja", antwoordt de Deen kordaat tijdens zijn persbabbel.

"Maar dat betekent niet dat ik afwachtend zal rijden. Want als ik bij Van der Poel en Pogacar blijf, zullen ze me bergop uit de wielen rijden. In de E3 hebben we al gezien hoe Mathieu dat deed."

Mads Pedersen heeft dus snode plannen gesmeed voor zondag. "Maar het zou niet slim zijn om die plannen te delen met de pers", lacht hij, om even later toch een tipje van de sluier te lichten.

"Om Van der Poel en Pogacar zondag te verslaan heb ik mijn volledige ploeg nodig."