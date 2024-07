Puck Pieterse toont hoogvorm voor Olympische Spelen, Pierre de Froidmont 12e op Wereldbeker in Frankrijk

Olympiër Pierre de Froidmont (27) is 12e geworden in de wereldbekermanche mountainbike van Les Gets. De winst in de cross country ging naar de Zuid-Afrikaan Alan Hatherly. Bij de vrouwen toonde Puck Pieterse dat ze klaar is voor de Olympische Spelen.

Terwijl Tom Pidcock zich in de Tour de France voorbereidt op de olympische mountainbikerace, deden de andere mountainbikers dat dit weekend in Les Gets.



De Zuid-Afrikaan Alan Hatherly mag met vertrouwen naar de Olympische Spelen. Hij won vrijdag al de shorttrack en mocht ook vandaag vieren voor de Zwitser Mathias Flückinger en de Deen Simon Andreassen.



Pierre de Froidmont werd, net als in de shorttrack, 12e op 3'26". Geen Jens Schuermans in Les Gets. Onze tweede Belgische inzending voor de Spelen heeft een breukje in zijn scheenbeen.