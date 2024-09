Eindelijk raak voor Victor Koretzky: Franse mountainbiker wint WB in VS na zilver op OS en WK

De Fransman Victor Koretzky en de Oostenrijkse Laura Stigger hebben de voorlaatste manche van de Wereldbeker mountainbike crosscountry gewonnen in Lake Placid (VS). De Belgische deelnemers eindigden buiten de top 10.

Het WK wielrennen op de weg in Zürich had een flinke impact op de WB-manche in Lake Placid. De olympische kampioenen Tom Pidcock en Pauline Ferrand-Prévot gaven net als wereldkampioene Puck Pieterse voorrang aan Zürich, met wisselend succes.

In Lake Placid werd de mannenwedstrijd getekend door veel lekke banden, onder meer voor de Zuid-Afrikaanse wereldkampioen Alan Hatherly en de Zwitserse mountainbikelegende Nino Schurter.

Een spannende finale draaide uit op een sprint van zeven renners, waarin Koretzky het haalde voor Hatherly (2) en de Zwitser Filippo Colombo (3).

Voor Koretzky is het na zilver op de Olympische Spelen en zilver op het WK zijn eerste grote zege in 2024. Na een goeie start finishten Jens Schuermans en Pierre de Froidmont respectievelijk als 20e en 60e.

Ook de vrouwenwedstrijd werd beslist in een sprint, waarin Laura Stigger het haalde voor haar Zwitserse ploeggenote Sina Frei. De Franse Loana Lecomte werd vier seconden later derde, na een millimeterspurt met de Zuid-Afrikaanse Candice Lill. Belgisch kampioene Emeline Detilleux eindigde op 6:40 als 32e.

Lake Placid, in 1932 en 1980 decor van de Olympische Winterspelen, verwelkomde voor het eerst een Wereldbekermanche mountainbike. Volgende week eindigt de Wereldbeker in het Canadese Mont-Sainte-Anne, een iconische plek in het mountainbiken.