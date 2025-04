Wout van Aert rijdt zijn tweede Brabantse Pijl: "Ik hoop weer een rol te spelen in de finale"

Voor het eerst in vier jaar staat Wout van Aert weer aan de start van de Brabantse Pijl. In 2021 werd hij er tweede. Lukt het hem dit jaar om de klassieker te winnen?

"Mijn gevoel is goed. Ik hoop absoluut om weer een rol te kunnen spelen in de finale. Met dat doel sta ik aan de start", sluit Van Aert af.

Vier jaar geleden troefde Pidcock hem af in de sprint. "Ik kwam al eens dicht bij de overwinning bij mijn eerste en enige deelname, dus het parcours ligt me."

"Ik reed de wedstrijd enkele jaren niet, maar door de kalenderwijziging past de koers dit jaar in mijn schema. Het is dus een extra kans voor me om een mooie voorjaarsklassieker te rijden."

Ploegmaat Tiesj Benoot ziet de Brabantse Pijl als een "ideale voorbereiding" op zondag.

Hij verzamelde in het verleden al twee podiumplaatsen in de Brabantse Pijl (3e in 2017 en 3e in 2018) en werd ook al tweemaal derde in de Amstel Gold Race (2022 en 2024).

"In de Amstel Gold Race wordt er doorgaans van ver van de aankomst gekoerst. Ik hoop op een gelijkaardig scenario", blikt Benoot vooruit.

"De Cauberg krijgt weer een belangrijkere rol in de finale, wat zeker in het voordeel van de aanvallers kan spelen."

"Ik zie zeker kansen voor een topresultaat met de ploeg, te beginnen met de Brabantse Pijl op vrijdag."