Alpecin-Deceuninck viert ook in wereldbekeropener mountainbike: Sam Gaze wint shorttrack in Brazilië

De Nieuw-Zeelander Sam Gaze heeft de eerste race van het nieuwe wereldbekerseizoen op de mountainbike gewonnen: de renner van Alpecin-Deceuninck, dat de triomfen ook in het voorjaar op de weg opeenstapelt, was de beste in de shorttrack in Mairipora in Brazilië. Bij de vrouwen won Evie Richards.

Een wereldbekerweekend bestaat altijd uit een shorttrack daags voor de cross country. Gaze is de regerende wereldkampioen in de shorttrack, die 20 minuten duurt.



In Brazilië greep hij in de slotronde met een versnelling bergop de macht, waarna hij het afmaakte na een dolle afdaling in de sprint. Hij had een kleine voorsprong op de Duitser Luca Schwarzbauer en de Chileen Martin Vidaurre. Nino Schurter was 8e.



De Belgen haalden de top 10: Jens Schuermans was 10e op 8", Pierre de Froidmont 15e op 10". Zo mogen ze morgen in de crosscountrywedstrijden op de tweede startrij plaatsnemen.



Bij de vrouwen won de Britse Evie Richards in de shorttrack. Zij haalde het solo, met 7 seconden voorsprong op de Australische Rebecca Henderson en 9 op de Zwitserse Alessandra Keller. Belgisch kampioene Emeline Detilleux is niet naar Brazilië afgereisd.