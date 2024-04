Scottie Scheffler trekt 2e groene Masters-jasje aan en evenaart prestatie die enkel Tiger Woods hem voordeed

Nadat een storm de start van de Masters, de eerste major van het seizoen, 2,5 uur had uitgesteld, kwam LIV-golfer Bryson DeChambeau als een wervelwind op de Augusta National Golf Course. De Amerikaan pakte uit met 8 birdies en 1 bogey.



In 2020 stelde DeChambeau nog dat Augusta voor hem eerder als een par-67 aanvoelde dan een par-72. "Een domme uitspraak", gaf hij ondertussen al toe, maar met een ronde van 65 slagen staat hij nu toch aan de leiding na de 1e ronde.



De Amerikaan wordt op de hielen gezeten door nummer 1 van de wereld en topfavoriet Scottie Scheffler. De Masters-laureaat van 2022 zette een ronde van 66 slagen op zijn scorekaart.



Titelverdediger Jon Rahm, nog een LIV-golver, kende een mindere start met een ronde van 73 slagen, 1 slag over par. De Spanjaard wil de 4e golfer worden die zijn titel kan verlengen in Georgia.