Thomas Detry geeft 12e plek uit handen op slotdag RBC Heritage, Scottie Sheffler opnieuw soeverein

3 weken na zijn 2e plek in Houston heeft Thomas Detry niet opnieuw furore kunnen maken in de PGA Tour. Onze landgenoot sneed de slotronde op de 12e plaats aan, maar tuimelde naar de 28e plek. Nummer 1 van de wereld Scottie Sheffler zette zijn indrukwekkende reeks voort met winst.

Thomas Detry maakte dit jaar al sier in de PGA Tour met 4e plekken in San Diego en Pebble Beach.

De hoofdvogel ging 3 weken geleden bijna zijn kant op. Maar op de slotdag in Houston moest hij toen uiteindelijk vrede nemen met de 2e plaats.

Afgelopen weekend kreeg Detry een nieuwe kans op glorie in het RBC Heritage golftoernooi (20 miljoen euro).

Na een derde ronde van 67 slagen was onze landgenoot opgerukt naar de 12e plaats. Maar de slotronde was er eentje vol ups en downs.

Zo putte Detry op de 5e hole een birdie weg, waarna hij 3 bogeys moest incasseren. Op de volgende 3 holes putte hij 3 birdies weg, maar op zijn laatste 3 holes liep het opnieuw fout.

Met zijn totaalscore van 276 slagen, 8 onder par, zakt Pieters in de eindstand van de 12e naar de 28e plaats.



Hij telt 11 slagen meer dan de Amerikaan Scottie Scheffler, die aan een indrukwekkende reeks bezig is. In zijn laatste 5 toernooi eindigde de beste golfer ter wereld 1e, 1e, 2e, 1e en 1e.