Duits antidopingagentschap schorst 1e van Benfares-atletiekzussen voor 5 jaar wegens doping

Sara Benfares testte tussen september 2023 en januari 2024 3 keer positief op in totaal 5 verboden middelen. In principe hangt daar een schorsing van 4 jaar aan vast, maar het Duitse antidopingagentschap besliste een strengere straf op te leggen omdat er sprake is van "een continue inname en gebruik van substanties over een bepaalde periode".



Benfares werd betrapt op onder meer testosteron, clenbuterol en epo.



De vader van de atlete, die in 2022 deelnam aan het EK in München (waar ze 11e werd) en het WK in Eugene, had eerder verklaard dat zijn dochter aan botkanker leed en daarom niet kon talmen met de inname van bepaalde medicijnen. Hij bevestigde meteen ook dat zijn dochter de spikes definitief zou opbergen.



Begin maart van dit jaar testte echter ook haar jongere zus Sofia (19) positief op epo en testosteron, waarop de ballon van de tirannieke vader doorprikt werd. Welke straf zij moet uitzitten, is nog niet bepaald.