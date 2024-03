Duitse atlete voert kanker aan als dopingexcuus ... tot ook haar zus positief test

Sara en Sofia Benfares zijn geen kleine garnalen. De 22-jarige Sara specialiseert zich op de 5 en 10 kilometer. Ze nam zowel aan het EK in München als het WK in Eugene deel.

Haar zus Sofia staat met haar 19 jaar nog aan het begin van haar carrière, al won ze in augustus wel brons op het EK U20, op de 3.000 meter.

Maar nu zijn beide atletes in korte tijd van hun sokkel gevallen. Eind januari kwam het nieuws van de positieve test van Sara Benfares naar buiten: epo en testosteron stonden op de menukaart.



Haar vader was er snel bij om dat resultaat te verklaren. Sara heeft botkanker en volgt een behandeling met epo. Wegens de medische dringendheid van die behandeling werd er niet aan een medische uitzonderingsmaatregel gedacht.



Op Instagram voegde Sara enkele foto's toe die deze hypothese moeten verklaren. "Zo ziet mijn leven er al een jaar uit. Ik ben het moe dat ik mijn behandelingen aan de autoriteiten moet verantwoorden."



Niet iedereen was even overtuigd van deze verklaring, maar nu nog een stuk minder nu ook jongere zus Sofia Benfares positief heeft getest op epo en testosteron.

Sindsdien verschijnen in Duitsland steeds meer verhalen over de tirannieke vader die zijn drie dochters - de 24-jarige Selma blijft voorlopig buiten schot - te allen prijzen naar de top wil pushen. Er daar betalen ze een zware prijs voor.