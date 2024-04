Vijf jaar geleden was de golfwereld in de ban van het sprookje van Tiger Woods

ma 15 april 2024 22:12

De Masters waren dit jaar geen succes voor Tiger Woods, maar 5 jaar geleden was de golfwereld in extase. Op de Masters in Augusta voltrok zich toen het ultieme sprookje: na een droogte van 11 jaar met heel wat blessureleed en talloze operaties won Tiger Woods opnieuw een Major.

Afgelopen weekend maakte Tiger Woods op de Masters zijn comeback op de golfbaan en speelde hij voor het eerst dit jaar een volledig toernooi. Dat op zich is al een succes te noemen na zijn auto-ongeluk in 2021 en het blessureleed dat daaruit volgde. Hij eindigde als 60e. Vijf jaar geleden verging het Woods beter op de Masters, het meest prestigieuze golftoernooi ter wereld. Een speciale dag in de golfgeschiedenis. Door naderend onweer ging de laatste groep - met de leiders – al van start om 9.20 uur ’s ochtends, vijf uur vroeger dan gewoonlijk. Bij dat laatste trio zat Woods. Na talloze rugoperaties had hij eind 2018 voor het eerst in 5 jaar een toernooi gewonnen. Daarna begon zijn minutieuze voorbereiding op de Masters, dat elk jaar op dezelfde golfbaan in Augusta wordt gespeeld.

Woods moet op de slotdag jagen op Francesco Molinari. De Italiaan begon de laatste ronde met 2 slagen voorsprong, maar wanneer hij zijn bal in het water slaat op hole 12 is hij die bonus kwijt.

Je voelde het aan het publiek: er hing een soort van elektriciteit in de lucht. Dustin Johnson

Dat brengt Woods mee aan de leiding. "Je voelde het aan het publiek: er hing een soort van elektriciteit in de lucht", zegt Dustin Johnson, winnaar van de Masters in 2020. "Iets wat niemand ooit nog voor mogelijk had gehouden."

Alle puzzelstukjes vallen plots in elkaar voor Woods. Dat ziet ook Thomas Pieters, die dat jaar zelf niet aan de slag is in Augusta. "Ik was zeker aan het kijken naar Tiger. Je voelde dat dit een historisch moment kon zijn en dat zijn momenten dat je je nog herinnert waar je was."

Vroeger overpowerde hij zijn concurrenten, maar in 2019 doet Woods het op ervaring én een maniakale voorbereiding. Voor elke hole in elke ronde had hij een specifiek plan van aanpak. "De voorbereiding heeft ons een paar maanden gekost."

Opnieuw samengesteld lichaam

Op hole 15 komt hij solo aan de leiding, met een birdie op de iconische hole 16 breidt hij zijn voorsprong uit. Terwijl het internet ontploft en de beroemde kreet "Tiger, Tiger" weerklinkt in Augusta, blijft Woods kalm.

Tot hij op hole 18 zijn zege veiligstelt. Hij schreeuwt het uit van vreugde. "Dat zag er zo onnozel uit", herinnert Woods nog. 22 jaar na zijn eerste zege op de Masters en 14 jaar na zijn laatste wint hij opnieuw in Augusta.

In 1997 won hij als 21-jarige en vierde hij met een iconische knuffel met zijn vader. In 2019 won hij als vader en vierde met een innige knuffel met zoon Charlie. "Om 22 jaar later de cirkel rond te maken… het betekende zo veel voor mij en mijn familie. Dit gaan we nooit vergeten."

"Ik heb serieuze twijfels gehad over mijn carrière. Ik kon met moeite stappen, ik kon met moeite zitten of liggen. Mijn lichaam is niet hetzelfde, het is opnieuw samengesteld."

De drive is er nog, je ziet het nog in zijn ogen. Ik zou er niet van opkijken als hij volgend jaar zou winnen. Thomas Pieters