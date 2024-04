Zo gepassioneerd dat er zelfs doden vallen: de zwarte kant van PAOK, waar Club Brugge de hel wacht

Thuiswedstrijden van PAOK in het Toumbastadion zijn allerminst memorabel door de praal en pracht van het bescheiden stadion. Wel door wat er zich in de tribunes afspeelt.

In januari 2020 overleed Tosko Bozadjiiski - een Bulgaarse fan van Botev Plovdiv, die nauwe banden heeft met de Griekse club Aris - nadat PAOK-hooligans hem in elkaar hadden geslagen en overreden met een auto.

De voorbije jaren waren er meerdere dodelijke incidenten die een donkere schaduw over het voetbal in Thessaloniki wierpen.

Over wáárom er uitgerekend in Thessaloniki zoveel bloedige incidenten zijn, lopen de meningen uiteen.



Volgens sommigen is het te linken aan de grote armoede die er heerst in de havenstad - wie weinig heeft, kan ook weinig verliezen.

Anderen wijzen dan weer naar de opmars van de club onder voorzitter Ivan Savvidis.

De oligarch staat net als zijn goeie vriend Vladimir Poetin niet bepaald bekend als een vredestichter, zoals zijn bijnaam 'Ivan De Verschrikkelijke' al doet vermoeden. Enkele jaren geleden liep hij nog met een pistool het veld op om de scheidsrechter te bedreigen.



Savvidis waant zich onaantastbaar en de fans - gesterkt door de sportieve opmars - dus ook.