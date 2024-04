Vandenbempt vreest dat Club zich "pijnlijk penaltymoment" nog kan beklagen: "Vanaken had moeten ingrijpen"

Vreemd sfeertje na het laatste fluitsignaal in Jan Breydel, gisterenavond. Van euforie was er ondanks de zege geen sprake. Er weerklonk vooral gejammer dat het máár 1-0 was.

De strafschopmisser van Igor Thiago een kwartier voor tijd drong zich op als het grootste gespreksonderwerp. Ook Peter Vandenbempt zag dat Club Brugge daar misschien wel een unieke kans had laten liggen.

"Naarmate je verder opschuift in een Europese competitie worden details beslissend", opent onze analist. "Wel, die penaltyfase was cruciaal. En in vele opzichten ook pijnlijk."



"Dát is nu eens zo'n moment waarop Hans Vanaken tegen zijn natuur op tafel had moeten slaan. Door te zeggen dat hij die penalty neemt of Maxim De Cuyper - toch een specialist bij Westerlo. Wellicht wilden ze geen discussie starten op het veld, maar hij had moeten ingrijpen."