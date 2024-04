Op zoek naar zijn torinstinct, maar toch "als eerste op de lijst": was Igor Thiago wel de juiste strafschopnemer?

"Tja, als speler heb je alles te verliezen wanneer je een strafschop neemt. We hadden nog genoeg andere kansen om het af te maken, dus mogen we het niet alleen op die penalty steken", beschermde Hans Vanaken zijn spits achteraf. Het was ook Vanaken zelf die de bal aan Thiago had gegeven. Een gewaagde keuze, want hoewel de Braziliaan verdienstelijk speelt, staat hij al droog sinds de aankondiging van zijn monstertransfer naar Brentford.

In het slot had de Braziliaan zichzelf en Club kunnen bevrijden vanaf de stip, maar de spits trapte centraal tegen de benen van de doelman. Zo bleef het 'maar' 1-0 en kreeg het torinstinct van Thiago weer een klein deukje.

Hoewel Club Brugge zijn Conference League -duel tegen PAOK Saloniki heeft gewonnen, bleef het toch ferm op zijn honger zitten. De ploeg van Nicky Hayen was dominant, maar vergat zichzelf te belonen. Het summum van de vele losse flodders was ongetwijfeld de gemiste strafschop van Igor Thiago .

Of we onze lijst van strafschopnemers nu zullen aanpassen? Dat zullen we intern bekijken.

Of we onze lijst van strafschopnemers nu zullen aanpassen? Dat zullen we intern bekijken.

Was Thiago dan wel de juiste man om die elfmeter op dat moment te nemen? Het was de vraag die na de wedstrijd in de tribunes en catacomben van Jan Breydel weergalmde.





"Kijk, Igor staat als eerste op onze lijst", legde trainer Nicky Hayen op de persconferentie uit. "We hebben hem vanboven gezet omdat hij zijn laatste vijf strafschoppen allemaal gescoord heeft."

"Laat ons het eens anders stellen: als we vandaag Vanaken bijvoorbeeld hadden laten trappen en die zou missen, dan zou iedereen dezelfde vraag stellen: waarom laat je Thiago - iemand die vijf op vijf heeft - niet trappen?"

Club heeft gegokt en verloren, want de beslissing had toch ook een dubbele bodem: de spits kunstmatig weer aan het scoren brengen met het oog op wat nog komen zal. Begrijpelijk, zeker nu de Bruggelingen ook weer meedingen in de competitie.



"Ja, als hij die strafschop binnentrapt, dan krijgt onze spits een boost van vertrouwen", gaf Hayen toe. "We gaan hem alvast blijven steunen en vertrouwen geven. De doelpunten zullen dan wel weer komen."



Maar voor de zekerheid voorlopig toch maar het lijstje veranderen? "Dat zullen we intern wel bekijken en bespreken met alle betrokkenen. We gaan het thema alvast niet groter maken dan het al is."