Club Brugge trekt met nipte bonus naar Griekenland, maar baalt om late penaltymisser Thiago

do 11 april 2024 22:38

Club Brugge einde 1 - 0 PAOK Saloniki PAO 18/04 21:00 CLU 6' - Doelpunt - Hugo Vetlesen (1 - 0) 25' - Geel - Igor Thiago 50' - Geel - Mbwana Samatta 56' - Verv. Jorne Spileers door Joel Ordóñez 62' - Verv. Giannis Konstantelias door Kiril Despodov 72' - Verv. Mbwana Samatta door Brandon 72' - Verv. Magomed Ozdoev door Stefan Schwab 73' - Verv. Ferran Jutglà door Antonio Nusa 73' - Verv. Hugo Vetlesen door Éder Balanta 82' - Verv. Vieirinha door Jonny Castro 83' - Geel - Maxim De Cuyper 89' - Geel - Brandon Mechele 90' - Geel - Brandon 90+2' - Geel - Michal Skóras UEFA Europa Conference League - speeldag 1 - 11/04/24 - 21:02 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 6' Hugo Vetlesen 6' Hugo Vetlesen 1 - 0

Dubbel gevoel bij Club Brugge. Blauw-zwart trekt met een kleine bonus naar de return in Griekenland, maar had eigenlijk meer marge kunnen hebben. Tegen een flauw PAOK kwam het snel op voorsprong via Vetlesen. Alleen liet Thiago een kwartier voor tijd vanop elfmeter dé kans op 2-0 liggen.



Club Brugge - PAOK Saloniki in een notendop:

Sleutelmoment: Een kwartier voor het einde gaat de bal op de stip voor Club Brugge, een uitgelezen kans om er 2-0 van te maken. Ondanks zijn vormcrisis mag Thiago de strafschop nemen, maar hij mikt slap op Kotarski. Een pijnlijke misser die Club in Griekenland nog zuur kan opbreken.





Een kwartier voor het einde gaat de bal op de stip voor Club Brugge, een uitgelezen kans om er 2-0 van te maken. Ondanks zijn vormcrisis mag Thiago de strafschop nemen, maar hij mikt slap op Kotarski. Een pijnlijke misser die Club in Griekenland nog zuur kan opbreken. Man van de match: Hugo Vetlesen bezorgde Club een droomstart. Na amper zes minuten demonstreerde hij zijn Noorse koelbloedigheid met een knappe afwerking op aangeven van Jutgla.





Hugo Vetlesen bezorgde Club een droomstart. Na amper zes minuten demonstreerde hij zijn Noorse koelbloedigheid met een knappe afwerking op aangeven van Jutgla. Opvallend: Club Brugge komt ietwat gehavend uit de heenwedstrijd. Thiago, De Cuyper én Mechele incasseerden geel en zijn daardoor geschorst voor de terugwedstrijd in Thessaloniki. Spileers houdt dan weer een hersenschudding over aan een botsing met Samatta.

Club blijft baas na droomstart

Na 32 jaar nog eens doorstoten naar de halve finales in Europa. Club Brugge had een afspraak met de geschiedenis en kon met de Griekse heksenketel in Thessaloniki in het vooruitzicht maar beter thuis meteen een goede uitgangspositie afdwingen.



De heenwedstrijd kon alvast niet beter beginnen voor Club, want na amper 6 minuten stond het al 1-0. Na een knappe aanval legde Jutgla de bal breed voor Vetlesen en met een feilloze afwerking liet die Jan Breydel ontploffen.



Van terugzakken was na die droomstart geen sprake bij Club. Nog voor de eerste 10 minuten om waren stond het zelfs bijna 2-0. Thiago kwam net te laat inglijden op een strakke voorzet van De Cuyper.



Tien minuten later liet de Braziliaan op aangeven van diezelfde De Cuyper een vrije kopbalkans onbenut, al stond hij wel buitenspel. Het demonstreerde de aanhoudende vormcrisis bij de spits, die bovendien nog een onnodige gele kaart slikte en zo geschorst is voor de terugwedstrijd.



Club hield alles netjes onder controle tegen een onmondig PAOK Saloniki, al bleven de kansen wel uit. Met de rust in zicht zorgde De Cuyper wel nog even voor opwinding met een verrassende, scherpe hoekschop. Mechele verlengde de bal tegen de paal, maar de hoekschop was volgens de wedstrijdleiding over de achterlijn gegaan.



Thiago laat uitgelezen kans op 2-0 onbenut

Ook in de tweede helft bleef Club, dat Spileers na een botsing met Samatta zag uitvallen, duidelijk de gevaarlijkste ploeg. Op het uur kon Jutgla van dichtbij uithalen, maar Kotarski wist met een knappe reflex de 2-0 te voorkomen.



PAOK loerde op de counter en bijna pakte dat goed uit. Mechele kon na een snedige omschakeling maar net een voorzet naar de vrijstaande Despodov onderscheppen. Ook op een vrije trap van Zivkovic kwam Club met de schrik vrij, Kedziora kon de bal net niet in doel verlengen.



Een kwartier voor het einde kreeg Club een nieuwe, uitgelezen kans om de voorsprong te verdubbelen toen Kotarski Onyedika onderuithaalde. De onfortuinlijke Thiago eiste de penalty op, maar dat bleek een verkeerde keuze. De Braziliaan besloot slap op de PAOK-doelman.



In de slotfase liep zowel De Cuyper als Mechele nog tegen een gele kaart aan. Net als Thiago missen zij daardoor volgende week de terugwedstrijd. Club blijft zo ondanks een sterke prestatie toch met een magere oogst en een wrang gevoel achter.

Vanaken: "Enkel de efficiëntie ontbrak"

"Het enige wat we ons vanavond kunnen verwijten is dat we te weinig doelpunten gemaakt hebben. Voor de rest hebben we een goede wedstrijd gespeeld, met goede intensiteit", klonk het na afloop bij Hans Vanaken. "We hebben het juist aangepakt en het gewoon goed gedaan, alleen de efficiëntie ontbrak. Net als afgelopen zondag scoorden we snel, dus dat was perfect. We vonden ook de ruimtes en kwamen zo aan kansen." "We kunnen dit zeker meenemen naar de terugwedstrijd. Het zal een heel andere sfeer zijn en wellicht ook een andere tegenstander, maar als we het goed aanpakken, dan liggen er mogelijkheden." "Bij die penalty laten we een hele grote kans liggen. Als speler heb je alles te verliezen bij een penalty. Als je mist, dan is het niet goed. Igor (Thiago, red.) staat als eerste op de lijst en neemt de penalty's. Hij heeft er dit seizoen al genoeg binnen geschoten. Nu gaat het mis. Jammer, maar dat gebeurt. We hadden nog andere kansen om het af te maken, dus we moeten het niet enkel op die penalty steken." Club zal het volgende week in Thessaloniki zonder de geschorsten Mechele, De Cuyper en Thiago moeten doen. "Drie geschorste spelers is veel, maar we hebben zondag ook bewezen dat we dat kunnen oplossen. Er staan anderen klaar om hen te vervangen. Wij moeten met dezelfde ingesteldheid en focus zoals vandaag naar daar gaan en dan zie ik mogelijkheden om door te gaan."

Hayen: "Toch redelijk ontgoocheld"

Ondanks de overwinning bleef ook Nicky Hayen met een dubbel gevoel achter. "We zijn toch redelijk ontgoocheld en dat betekent dat er een winnaarsmentaliteit in deze groep zit", zei de Club-coach. "We hebben een positieve uitgangspositie, maar de 2-0 en eventueel 3-0 hadden kunnen volgen. De efficiëntie was er vandaag niet, maar we gaan die kleine voorsprong daar zeker proberen uit te buiten. We gaan ons niet ingraven en ons spel proberen op te dringen." "Na onze vroege goal zijn we te overhaast gaan spelen en werden we te slordig. We hebben de ruimte die er lag te weinig gebruikt. Afgelopen zondag hebben we dat een stuk beter gedaan. We speelden tegen een sterke tegenstander en dat zag je op bepaalde momenten ook. Zij zijn heel gevaarlijk op die transitiemomenten, maar veel kansen hebben ze niet gecreëerd." Bepalend moment was natuurlijk de penaltymisser van Thiago. "Thiago stond op de lijst, hij heeft ook vijf doelpunten gemaakt uit vijf strafschoppen. Vandaag mist hij, maar als je de penalty niet neemt, kan je ook niet missen. Thiago heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en wij steunen hem daar 100 procent in." Thiago zal er in de terugwedstrijd door een schorsing niet bij zijn en dat geldt ook voor Mechele en De Cuyper. Bovendien viel Spileers geblesseerd uit. "Hij heeft een hersenschudding. Dat wordt dus afwachten, zowel naar komende zondag als naar volgende week." "We gaan proberen de beste oplossingen te zoeken voor de problemen. PAOK zal frisser zijn omdat het dit weekend niet moet spelen en wij zullen drie of vier spelers missen. We zullen karakter moeten tonen om de terugwedstrijd tot een goed einde te brengen."