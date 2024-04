Historisch! Club Brugge schiet zich naar de Griekse hemel en staat in halve finale van de Conference League

We mogen ons toch een beetje verdiepen in de tegenstanders, want voor hen is er ook een unieke kans vanavond. PAOK geraakte nog nooit in de halve finale van een Europese beker.





Twee jaar waren ze er nog dicht bij. Nadat ze, ook toen in de Coference League, Gent uitschakelden in de achtste finale (1-0 en 1-2), kwamen de Grieken tegen Marseille te kort in de kwartfinale (2-1, 0-1). Een repeat daarvan willen ze absoluut vermijden.