Mét Club Brugge (en een return op een bijzonder moment): de halve finales en speeldata in de Conference League

Wie had dat durven denken? De halve finales in de Conference League liggen vast én er is nog steeds een Belgische ploeg kanshebber op eindwinst. Club Brugge treft straks Fiorentina, Aston Villa ontmoet Fenerbahce of Olympiakos. Ontdek hieronder de speeldata - met een return die voor blauw-zwart op een speciaal moment ingepland staat.