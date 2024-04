Amstel Gold Race was volgende in het rijtje van Thomas Pidcock: “Hij pikt de grootste momenten eruit”

ma 15 april 2024 17:24

Twee jaar na de wereldtitel veldrijden en een jaar na de zege in Strade

Bianche schoot Tom Pidcock gisteren raak in de Amstel Gold Race. De Brit wint de laatste seizoenen telkens een topkoers, en wie weet wat hem nog te wachten staat. Wielercommentator Christophe Vandegoor en analist Paul Herygers werpen een blik op het verleden en de toekomst van Pidcock.

Thomas Pidcock had tot gisteren geen fijne relatie met de Amstel Gold Race. In 2021 verloor hij een sprint tegen Wout van Aert om de zege. De fotofinish zorgde voor controverse en het leek nog steeds te spoken door het hoofd van Pidcock. Volgens Christophe Vandegoor typeert dat de Brit. “Er is een leuk rock-’n-roll-kantje aan zijn uitspraken. Die fotofinishnederlaag heeft lang op zijn maag gelegen. Alleen daarvoor kan niemand hem deze zege misgunnen.” Ook in het peloton zou Pidcock een gunfactor hebben. “Hij is vriendelijk en lief

waar hij dat moet zijn”, zegt Paul Herygers. “Bij het publiek en bij de renners is hij geliefd. Het is een manneke waar je geen last mee hebt in het peloton.”

Hoog mikken, veel bereiken

Via het veldrijden kwam de Brit in het wielrennen terecht. Hij begon bij Telenet-Fidea, de ploeg onder leiding van Sven Nys. Daar stond hij naar verluidt meteen op zijn strepen. “Pidcock was toen 16 jaar. Hij zei heel duidelijk tegen Sven Nys wat hij wilde en dat kreeg hij meestal. De jaren erna had hij min of meer zijn eigen veldritteam. Hij verzamelde bewust de juiste mensen rond zich”, vertelt Vandegoor. Paul Herygers beaamt dat. “Hij heeft vaak veel praat, maar het komt meestal wel uit. Zo wilde hij wereldkampioen worden, liefst in zijn eerste profjaar. Dat lukte niet meteen, maar hij hield woord en won het WK veldrijden.” Pidcock is selectief. Zo sloeg hij dit jaar het WK veldrijden over. “Coureurs weten beter dan wie dan ook welke koersen hij moet rijden. Als kijkers staan we er zo ver van”, zegt Herygers. “Het is de materie waar ze de baas over zijn. Over hun fiets, helm en schoenen hebben ze niks te vertellen. Als je geloofwaardig overkomt, mag je je eigen programma kiezen.”

Net als Evenepoel en Van der Poel is hij 300 procent gefocust. Christophe Vandegoor

De keuzes van Pidcock renderen vooralsnog. “Hij is net als Evenepoel en Van der Poel”, zegt Vandegoor. “Dat zijn grote toppers die overtuigd zijn van hun eigen kunnen. Zij zijn 300 procent gefocust.” “Het zijn altijd bewuste keuzes, maar niet altijd helemaal onveilig. Deelnemen aan Parijs-Roubaix in een jaar waarin hij voor een hoge klassering wil gaan in de Tour is een risico. Je zou daar maar vallen.” “Hij is stilaan een carrière aan het uitbouwen: olympische titel in het mountainbike, Strade Bianche, Brabantse Pijl en nu dit." Het is nog niet het palmares van Pogacar of Van der Poel, maar hij pikt de grootste momenten eruit”, aldus Vandegoor. “Als het 5 voor 12 is, is hij enorm gefocust”, vult Herygers aan. “Hij rijdt berekend, maar ook niet te veel.”

Ook in het mountainbike behoort Tom Pidcock tot de top.

Tourdroom

Tom Pidcock is de grote koersen één voor één aan het afvinken. Een van zijn volgende doelen is eindwinst in de Ronde van Frankrijk. Ook die droom zit al even in zijn hoofd. “Een paar jaar geleden heb ik hem geïnterviewd. Toen vertelde hij al als prille twintiger dat hij ooit de Tour wil winnen”, deelt Vandegoor. Zijn team Ineos Grenadiers heeft gecommuniceerd dat hij zich dit jaar voor het eerst volledig focust op het klassement. “Twee jaar geleden won hij de Tourrit op de Alpe d’Huez, maar die had hij er echt uitgepikt. In de week erna moest hij ervan herstellen. Als klassementsman kan je dat niet doen.” Hoe ver geraakt Pidcock dit jaar in de Ronde van Frankrijk? “Ik zie hem in staat om in de top 5 te finishen, en misschien op het podium”, gaat Vandegoor verder. “Tegen een gezonde Vingegaard en tegen Pogacar wordt het lastig." "Die opeenvolging van explosiviteit dagen na elkaar. Dat heb ik Pidcock nog niet zien doen. Het is de vraag of hij drie weken op hoog niveau kan presteren." "Qua stress kan hij het aan, maar op het fysieke vlak tast iedereen in het duister. Er zijn weinig referentiepunten”, zegt Vandegoor.

Ik verwacht Tom Pidcock los op het podium in Luik-Bastenaken-Luik. Paul Herygers