Benoot (3e) in het slot gecounterd door Vansevenant (4e): "Zijn goed recht, ik had hetzelfde gedaan"

zo 14 april 2024 17:55

Net niet voor de Belgen in de Amstel Gold Race. Met Tiesj Benoot (3e) en Mauri Vansevenant (4e) waren 2 landgenoten vertegenwoordigd bij de 4 sterksten vooraan, maar zij grepen naast de hoofdprijs. "Het was een te moeilijke finale om de medevluchters nog te verrassen", klinkt het bij de nummer 3.

"Met een derde plaats kan ik wel leven, ja. Ik ben al eens derde geweest, dus ik had liever iets beter gedaan", bekent Tiesj Benoot. "Maar het was een te moeilijke finale om de medevluchters nog te verrassen. Zeker met die achtervolgende groep zo dichtbij. Toen Mauri me kwam halen in de laatste kilometer, wist ik dat het sprinten zou worden." In die sprint deed Benoot nog goed mee en zag hij pas in de laatste meters Pidcock en Hirschi afstand nemen. "Ik denk dat ik een redelijk goede sprint rijd, want ik bleef nog lang naast Pidcock. Maar uiteindelijk stond ik een tandje te groot om echt mee te doen." "Pidcock ging boven op de Bemelerberg vol aan. Ik had gehoopt dat Hirschi daar het gaatje zou toerijden, zodat ik kon counteren. Ik had zo'n moment nodig, maar het diende zich niet echt aan."

Mauri reed het gat op mij toe. Dat is natuurlijk zijn goed recht, ik had wellicht hetzelfde gedaan. Tiesj Benoot (Visma-Lease a Bike)

Dat moment leek er onder de rode vod plots toch te komen. "In de laatste kilometer zag ik dat Pidcock en Hirschi naar elkaar keken, dus probeerde ik het nog. Maar Mauri reed het gat toe. Dat is natuurlijk zijn goed recht, ik had wellicht hetzelfde gedaan", aldus Benoot. "Ik had een goed gevoel op training afgelopen week. De blessures die ik in de E3 Harelbeke heb opgelopen, zijn ook beter en beter aan het herstellen. Ondanks de pech dit voorjaar denk ik dat er nog wel iets in de tank zit. Dat heb ik vandaag bewezen."

Vansevenant: "Koos ervoor om te rijden voor de 4e plaats"