Tom Pidcock haalt eindelijk zijn gram in de Amstel Gold Race, Tiesj Benoot is 3e

zo 14 april 2024 16:44

Amstel Gold Race Wegwedstrijd 14 °C 253.6 km 10:45 Maastricht - 16:56 Valkenburg Tom Pidcock einde 0 40 80 120 160 200 253.6

Tom Pidcock heeft eindelijk raak geschoten in de Amstel Gold Race. De Brit van Ineos was de snelste van een kleine kopgroep voor Marc Hirschi en Tiesj Benoot en spoelde zo de bijna-zeges van 2021 en 2023 door. Topfavoriet Mathieu van der Poel kon nooit zijn stempel op de wedstrijd drukken en eindigde niet in de top 10.

De 58e Amstel Gold Race in een notendop:

Winnaar van de dag: Op het juiste moment wegsluipen en het dan nog afmaken. De killer in Tom Pidcock is dan toch wakker geworden in de Amstel Gold Race na 2 keer net niet. De Keutenberg was zijn springplank richting de kop van de koers en in de sprint troefde hij Hirschi en Benoot af. Afwezigen van de dag: Op de andere podiumfinishers na lieten alle andere favorieten zich verrassen op die Keutenberg. Mathieu van der Poel, die nooit een topindruk gaf, en co. misten de slag en kwamen nooit meer terug vooraan in koers. Opvallend: Tom Pidcock is de allereerste Britse renner die in een van de 3 Ardennenklassiekers mag vieren. 3e vorig jaar en 1e dit jaar, een eerder zeldzame opeenvolgende podiumplaats in deze koers. Pidcock is pas de eerste sinds Simon Gerrans in 2013-2014 die daarin slaagt.

Van der Poel mist de slag op de Keutenberg

Een supersolo en een ellenlange finale? Het was dit voorjaar vaste kost, maar niet in de Amstel Gold Race. Topfavoriet Mathieu van der Poel maakte nooit een allerbeste indruk en dus was hij uiteraard geen aanstoker van een vroeg open te breken koers. Pas op de Keutenberg, met nog een kleine 30 kilometer te gaan, barstte het geweld tussen de favorieten los. Al was Tom Pidcock, die zijn ploegmaats van Ineos heel de dag aan het werk zette, eigenlijk de enige die daar op de afspraak was, samen met Tiesj Benoot en Marc Hirschi. De rest van de favorieten had de slag gemist en die scheve situatie zou niet meer rechtgezet worden. Pidcock, Benoot en Hirschi doken samen met een trosje kanshebbers van de tweede en derde rij in pole position de finale in.

Pidcock maakt het af in de sprint tegen Hirschi en Benoot

Samen met de verrassende Mauri Vansevenant toonden zij zich de sterksten uit het bonte gezelschap vooraan. Man-in-vorm Lapeira leek nog even terug te keren en er een vijftal van te maken, maar een goed getimede versnelling van Pidcock deed hem de das om. Het favorietenpeloton kwam nooit echt dicht genoeg om nog druk te zetten op de 4 koplopers, waardoor zij pokerend de slotkilometer in doken.

Vansevenant counterde daar een versnelling van Benoot en zo schakelden de 2 Belgen elkaar eigenlijk uit voor de zege. Al maakte Benoot er nog een sterke sprint van tegen de snellere Hirschi en Pidcock. De Brit haalde het daarin met een wieltje voorsprong op de Zwitser. Eindelijk prijs dus voor Pidcock in de Amstel na 2 dichte ereplaatsen in 2021 en vorig jaar. Opnieuw een mooie koers in zijn mandje na eerder al de Strade Bianche en de Brabantse Pijl, dag op dag 3 jaar geleden zijn eerste profzege.

Uitslag Amstel Gold Race 2024 naam resultaat ploeg 1 Tom Pidcock 5:58:17 INEOS Grenadiers IGD 2 Marc Hirschi +0 UAE Team Emirates UAD 3 Tiesj Benoot +0 Team Visma - Lease a Bike TVL 4 Mauri Vansevenant +0 Soudal - Quick-Step SOQ 5 Paul Lapeira +0 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 6 Valentin Madouas +0 Groupama - FDJ GFC 7 Bauke Mollema +0 Lidl - Trek LTK 8 Quentin Pacher +0 Groupama - FDJ GFC 9 Pello Bilbao +0 Bahrain Victorious TBV 10 Michael Matthews +11 Team Jayco - AlUla JAY meer tonen