Nu wel prijs voor Pidcock, die 2021 niet is vergeten: "Zal maar niet zeggen dat ik blij ben met 2e zege"

Tom Pidcock mag zich de eerste Brit noemen die een van de drie Ardennenklassiekers wint. Een titel die hij zich eigenlijk in 2021 al had willen toe-eigenen.

Toen was met het blote oog niet te zien of Pidcock de sprint van de Amstel Gold Race had verloren, maar toch duidde de wedstrijdjury Wout van Aert aan als winnaar. En dat heeft hij nog niet helemaal verteerd.

"Ik zal maar niet zeggen dat het geweldig is om voor de 2e keer te winnen", stelde hij. "Ik wil geen controverse veroorzaken."

"Of ik nu anderhalve overwinning heb? Dat laat ik aan anderen over om over te oordelen."

"Het voelt geweldig om te winnen. Het was een lastig voorjaar, waarin ik veel weg van huis ben geweest een veel opofferingen heb moeten maken. Dus deze overwinning doet veel deugd."