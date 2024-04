Superfavoriet Van der Poel gokte en verloor in de Amstel: "Ik besef dat ik niet alles kan winnen"

zo 14 april 2024 17:18

Ook in de Amstel Gold Race vertrok Mathieu van der Poel als torenhoge favoriet, maar de wereldkampioen miste de juiste slag en holde daarna achter de feiten aan. Hij bolde binnen als 22ste. "Ik had niet de benen om op alles te reageren, dus moest ik gokken. En dat kan in deze wedstrijd afgestraft worden."

Na zijn ongeziene dominantie in het Vlaamse voorjaar, hoopte Mathieu van der Poel stiekem in de heuvelklassiekers hetzelfde te doen.

De Nederlander kwam in de Amstel Gold Race aanvankelijk ook goed voor de dag, maar zat geïsoleerd op het moment van de waarheid en miste de juiste slag. Hij werd uiteindelijk 22ste.

"Ik had niet de superbenen om alles dicht te rijden", was hij na afloop eerlijk. "Want dan kom je op pakweg de Keutenberg tekort. Je moet wat gokken."

"Dit is een ander soort wedstrijd dan de voorbije weken, met een ander soort renners. We hebben het heel goed gedaan als ploeg, maar op dit parcours moet je gokken."

"Of het een bewuste keuze was om wat meer defensief te rijden? Ja, maar ik had ook niet de benen om heel offensief te rijden. Dat kan in deze wedstrijd wel afgestraft worden."

