Sterren voor de Ronde van Vlaanderen (m): 3 Visma's en 2 Treks om Van der Poel te belagen

De Belgische hoop voor de Ronde ligt volgens de Sporza-jury bij Tim Wellens en Tiesj Benoot. Misschien doet Wellens nog een regendansje, want hij excelleert in natte omstandigheden na een zware koers. Opmerkelijk is dat hij nog nooit eerder een goeie uitslag reed in de Ronde, al mag hij nu helemaal zijn eigen kans gaan.



Ook Benoot krijgt een vrije rol bij Visma-Lease a Bike. Aan zijn kwaliteiten mogen we niet twijfelen, aan zijn fysieke paraatheid na zijn val in de E3 Saxo Classic wel. Dwars door Vlaanderen was hoopvol, maar is het genoeg om top te zijn in de Ronde?



Wie na woensdag ongetwijfeld gezakt is van 3 naar 2 sterren is Mads Pedersen. In Gent-Wevelgem toonde hij dat het wel degelijk mogelijk is om Van der Poel te verslaan na een lastige koers. Maar in Dwars door Vlaanderen kreeg de Deen letterlijk enkele krassen op zijn carrosserie.