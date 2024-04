Marianne Vos wint nu ook in de Vuelta, exact 18 jaar na haar allereerste profzege

Marianne Vos (Visma-Lease a Bike) trekt haar sterke voorjaar gewoon door in de Vuelta Femenina, de Ronde van Spanje voor vrouwen. In Teruel was ze duidelijk sneller dan haar landgenote Charlotte Kool.

In het peloton was even wat actie op de Alto Fuente de Rubielos, de enige gecategoriseerde helling van de dag. Het tempo lag niet enorm hoog, maar vrouwen als Charlotte Kool en Alison Jackson kwamen in moeilijkheden.

Even ontsnapte een interessant zestal met Europees kampioene Mischa Bredewold, maar dat avontuur was van korte duur. Zo waren alle spotlights gericht op Benito.

De vrouw van de dag was Mireia Benito . Heel de rit reed de Spaanse van AG Insurance alleen in de aanval.

Voor Vos is het haar 252e zege ooit op de weg. Opvallend: dat doet ze exact 18 jaar na haar allereerste UCI-overwinning in Tsjechië.

In de sprint stond geen maat op Marianne Vos . De Nederlandse van Visma - Lease a Bike, dat veel werk verzette onderweg, was sneller dan Charlotte Kool en Olivia Baril.

Marianne Vos: "Uiteraard ben ik heel tevreden. Gisteren had de hele ploeg al hard gewerkt, maar toen hadden we pech in de finale. Vandaag zijn we weer all-in gegaan. Het is prachtig dat ik het dan kan afmaken."

Onderweg waren opnieuw een aantal valpartijen. "In de beginfase was het heel gevaarlijk met die natte wegen. Er waren heel veel valpartijen, ik hoop dat iedereen oké is. In de finale werd er ook nog gevallen, maar daar heb ik niets van gezien. Valpartijen horen helaas bij de koers, leuk is het niet."