Centjes tellen en niet te overhaast beslissen: reanimeer je Wielermanager met deze tips

za 30 maart 2024 10:13

Net voor Dwars door Vlaanderen moesten sommige wielermanagers al puzzelen door de ellende bij Arnaud De Lie en Christophe Laporte, maar de val in de laatste koers voor de Ronde van Vlaanderen heeft de transferkoorts pas echt de hoogte ingejaagd. Lees hier enkele vrijblijvende tips om er toch nog iets van te bakken.

1) Zelfde ploeg, andere namen

Bij Visma-Lease a Bike zijn Wout van Aert en Christophe Laporte gesneuveld, bij Lidl-Trek ligt Jasper Stuyven in de lappenmand en likt Mads Pedersen zijn wonden en Lotto-Dstny heeft Arnaud De Lie van alle startlijsten geschrapt. Heel wat dure vogels zullen (weinig tot) geen punten meer opleveren, maar de pech biedt binnen die ploegen perspectieven aan ploegmaats die nu stijgen in de pikorde. Matteo Jorgenson illustreerde die wielerwet woensdag al in Dwars door Vlaanderen. Rond Dylan van Baarle en Tiesj Benoot hangen ook vraagtekens, maar ze krijgen alleszins meer interne vrijheid. Bij Lidl-Trek kan er ook nog eens in de etalage gekeken worden. Toms Skujins is een spotgoedkope wissel, ook Jonathan Milan kan de kassa de komende koersen nog doen rinkelen.

Matteo Jorgenson staat nu bovenaan de trap bij Visma-Lease a Bike.

2) Geloof in de outsider

Er wordt zondag een open koers verwacht waarbij al het gewicht op de schouders van de topfavoriet en zijn ploegmaats zal vallen. Je mag aannemen dat de kansen van een outsider groeien. Twijfelde je vooraf over de waarde van types als Stefan Küng, Alberto Bettiol, Matej Mohoric of Tim Wellens, dan is dit het geschikte moment om nog van koers te wisselen.

Alberto Bettiol won in 2019. Straks nog eens?

3) Bestudeer de programma's nog een keer

Het voorjaar stopt niet na de kasseikoersen. Niet alleen voor de wielermanagers, ook voor het peloton. Verschillende marathonmannen maken de brug tussen het Vlaamse werk en de afspraken in de Ardennen. Raadpleeg daarom nogmaals het overzicht met de rennersprogramma's en distilleer zo de XL-renners die je nog aan een maximaal rendement kunnen helpen.

4) Laat de spion in je los

Was je als een komeet aan het voorjaar begonnen en dreigt je team als een pudding in elkaar te zakken? Loer zeker eens over je schouder om je voorsprong op de concurrentie in te schatten en durf je tactiek om te gooien. Over sportiviteit en fair play kan gediscussieerd worden, maar kijk gerust eens bij de buren in je minicompetitie naar hun plaatje. Copy-paste om niet op een counter te lopen?

5) Vergeet het Baskenland niet

De Ronde van Vlaanderen is onthoofd en alle pechvogels beïnvloeden ook het resultaat van Parijs-Roubaix, maar vergeet niet dat we binnenkort een vers blik openen voor de heuvelklassiekers. Maandag gaat de Ronde van het Baskenland van start en het kan geen kwaad om nog iets achter de hand te houden voor het dessertbuffet van dit voorjaar. Wie weet kan je nog een ferme slag slaan als je de juiste Baskische buffels nog in je team kan droppen.

Remco Evenepoel koerst van maandag tot en met zondag in het Baskenland.

6) Paniek is een slechte raadgever

Haast en spoed is zelden goed. Laat je in deze turbulente wielerhoogdagen niet te veel leiden door impulsaankopen, troostshopping of wanhoopspogingen. Zet alles rustig op een rijtje en geloof in je eigen koerskennis en fingerspitzengefühl.