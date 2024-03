Visma-Lease a Bike past tactiek aan: "We kijken vanaf de 2e rij, maar Van der Poel kloppen kan nog altijd"

Ze geven het zelf met zoveel woorden toe: Visma-Lease a Bike had maanden geleden geen rekening gehouden met dit scenario voor de Ronde van Vlaanderen. De ploeg moet het geweer nu van schouder veranderen. "We zullen vanuit de rol als underdog koersen, al blijven de ambities overeind."

"We hebben toch 7 renners gevonden, hé", lachte ploegleider Grischa Niermann wat zuur op de persconferentie. "Eentje was deze week nog ziek (Dylan van Baarle), een andere brak vorige week zijn neus (Per Strand Hagenes). Maar iedereen blijft gemotiveerd."

"Dit is niet het team dat we in oktober en november hebben opgesteld", beseft de sportieve staf van Visma-Lease a Bike als geen ander. "We hadden iets anders in gedachten."

"We zijn zondag absoluut niet de favoriet, maar we gaan vechten. We zullen een plan opstellen, al is de favorietenrol duidelijk voor iemand anders."

Sportief directeur Merijn Zeeman knikte. "Het is nu even schakelen. We zullen ons plan aanpassen en meer vanuit de rol als underdog koersen. Al blijven de grote ambities aanwezig."

"Onze veerkracht is altijd heel sterk. We willen dat laten zien, maar ik herhaal dat we niet de favoriet zijn. Dat is iets anders dan wat we gewoon zijn in andere koersen."

"We kunnen ons nu richten op bepaalde momenten en we hoeven minder het algemene werk op te knappen. We kunnen iets meer toekijken vanaf de tweede rij. Of Mathieu van der Poel dan te kloppen is? Ik geloof nog steeds dat het kan."

De Nederlandse ploeg fixeerde wel volop op de 2 monumenten en dat dreigt nu in het water te vallen. "Dit zijn zulke exceptionele situaties dat we er anders naar kijken. Op het podium staan, zou normaal niet genoeg zijn, maar nu zou dat geweldig kunnen zijn."