Mathieu van der Poel voelt "nog meer druk": "Geen geheim dat ik een koers verkies met alle toppers aan de start"

Mathieu van der Poel (29) is dé superfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen. Een derde overwinning zou hem in het clubje recordhouders katapulteren. "Ik zal gewoon mijn eigen ding doen. De Ronde winnen is nooit makkelijk en dat zal zondag niet anders zijn", zegt hij na de bewogen aanloop.

Achiel Buysse, Eric Leman, Johan Museeuw, Tom Boonen, Fiorenzo Magni en Fabian Cancellara. Dat zestal heeft de Ronde van Vlaanderen 3 keer gewonnen en Mathieu van der Poel kan zich bij dat lijstje scharen.

Vrijdag won de Nederlander de E3 Saxo Classic, zondag werd hij 2e in gent-Wevelgem. "Harelbeke gaf me het vertrouwen dat nodig is voor de komende koersen", vertelt de Nederlander in een persbericht van zijn team Alpecin-Deceuninck.

"In Wevelgem was Mads Pedersen sterker en had ik niet de benen van vrijdag. Dat was in se niet onlogisch."

Woensdag paste hij voor Dwars door Vlaanderen. Een goeie keuze, achteraf bekeken. "Die koers heeft nooit op mijn programma gestaan. De dubbel E3-Wevelgem was al lastig genoeg en uiteraard zullen we nooit weten of ik betrokken zou zijn geraakt in die val. Maar dat had gekund, ja."

"Het is zo jammer voor de Ronde, maar nog meer voor Wout (van Aert) en Jasper (Stuyven). Je leeft maanden toe naar die 2 belangrijke koersen en dan sta je aan de zijlijn. Dat wens je niemand toe."