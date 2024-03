Geen Jasper Philipsen in de Ronde van Vlaanderen, Gianni Vermeersch staat de topfavoriet bij

Mathieu van der Poel weet wie hem zondag zal bijstaan in zijn zoektocht naar een derde overwinning in de Ronde van Vlaanderen. Alpecin-Deceuninck laat Jasper Philipsen thuis. De winnaar van Milaan-Sanremo richt zich op Parijs-Roubaix en neemt er woensdag de Scheldeprijs bij. Gianni Vermeersch is na zijn val in Dwars door Vlaanderen wel fit.

De succesvolle tandem wordt dus uit elkaar gehaald. Jasper Philipsen past voor de Ronde van Vlaanderen en voegt richting Parijs-Roubaix de Scheldeprijs toe aan zijn programma.

Vorig jaar won de spurtbom in Schoten en eindigde hij 4 dagen later op de piste van Roubaix 2e na zijn kopman Mathieu van der Poel. In Milaan-Sanremo loodste de wereldkampioen Philipsen 2 weken geleden naar winst, maar in de Ronde zullen ze hun krachten niet bundelen.

"Jasper verandert zijn programma een beetje na overleg met het ploegmanagement en de performance staf", klinkt het. "Hij rijdt net als vorig jaar de Scheldeprijs voor Roubaix, wat hij in 2023 met succes gedaan heeft."

Gianni Vermeersch was een van de slachtoffers bij de massale valpartij in Dwars door Vlaanderen woensdag. De knecht was geraakt ter hoogte van het heiligbeen en staartbeen, maar het licht staat op groen voor zondag.

Door de vele afzeggingen zal Alpecin-Deceuninck het gewicht van de koers moeten dragen. Die taak wordt opgeknapt door Søren Kragh Andersen, Silvan Dillier, Oscar Riesebeek, Xandro Meurisse en beloftewereldkampioen Axel Laurance.