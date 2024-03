Is een onthoofde Ronde van Vlaanderen nu een vloek of een zegen voor Mathieu van der Poel?

Van een anticlimax gesproken. Vooral na Gent-Wevelgem was de hoop gegroeid dat de Ronde van Vlaanderen toch nog spannend zou worden, maar Dwars door Vlaanderen lijkt dat vlammetje te hebben gedoofd. Of gaan we nu te kort door de bocht en mogen we een derde overwinning van superfavoriet Mathieu van der Poel nog niet invullen?

Mathieu van der Poel liet zich niet verleiden tot Dwars door Vlaanderen en koos voor een trainingsritje in het gezelschap van Greg Van Avermaet in Zeeland.

De knop moet snel worden omgedraaid, al zal de tactische cel van Alpecin-Deceuninck extra uren moeten kloppen. Want de opdracht is er na woensdag niet makkelijker op geworden.

Een kampioen als Van der Poel leeft van de uitdagingen en van de strijd met zijn tegenstanders. Van enig leedvermaak of lachen in zijn vuistje zal geenszins sprake geweest zijn.

Van der Poel denkt niet in hokjes en koerst op instinct. Dat zag je ook zondag in Gent-Wevelgem, waar hij - achteraf bekeken - wellicht te onstuimig had gekoerst.

Hij zei het vrijdag nog na zijn demonstratie in Harelbeke. "Ik maak eigenlijk nooit een plan voor de koers. Ik probeer gewoon te kijken wat er gebeurt en daar probeer ik op in te spelen."

"Lidl-Trek zal misschien wat beginnen te zweven. Ze zullen de koers zondag extra hard maken omdat ze terecht meer geloven in hun zegekansen. En een harde koers speelt dan weer in het voordeel van Van der Poel", schatte Tom Boonen na Gent-Wevelgem in.

Opportunistisch of niet, tegen beter weten in of niet: het geloof zal bij veel renners die er de voorbije weken niet aan te pas zijn gekomen, toch gegroeid zijn. Of hoe je plots bloed ruikt.

Bij elke ploegvergadering zaterdagavond of zondagochtend zal "anticiperen" het codewoord zijn. En de een zijn dood, is de ander zijn brood.

"Anders stevenden we op een geijkte formule af, met meer controle. Er zal misschien opener gekoerst worden. Andere renners die nu denken: we zullen het maar proberen."

Blind in een eventuele val trappen, dat zal nu normaal niet (meer) gebeuren bij Lidl-Trek en Visma-Lease a Bike. Zij zullen de regie en het stuur al te graag in de handen van de 6 mannen van Van der Poel leggen.

"Beter zal hij niet geworden zijn na die val", trapt Jan Bakelants een open deur in. "Hij kan zich gelukkig prijzen dat hij kan starten, maar diep vanbinnen denkt hij ook wel: "Ik was supergoed, maar nu ben ik pakweg 30 procent minder.""

" Matteo Jorgenson is nu de outsider bij uitstek", schat Dirk De Wolf in. "Hij is de man die het Van der Poel zo lang mogelijk lastig moet maken. De Amerikaan moet de kastanjes uit het vuur halen."

"Ik vind het ook spijtig voor Mathieu", vertelde Tom Boonen in Wielerclub Wattage . "Na afgelopen weekend dacht ik dat we een straffe koers zouden krijgen. Iedereen groeit altijd nog een beetje richting de Ronde en Lidl-Trek had een sterke ploeg."

De koers is deels onthoofd, maar zondag wint iemand de Ronde en dat zal een kampioen zijn. En over 2 weken weet niemand meer dat Van Aert en Stuyven niet aan de start stonden. Ja, dat is extreem gesteld, maar zo is het wel.

Eén zekerheid hebben we wel: zondag wordt een winnaar gekroond.

"En over 2 weken weet niemand meer dat Van Aert en Stuyven niet aan de start stonden. Ja, dat is extreem gesteld, maar zo is het wel."

"Helaas is dat ook de reden waarom we die valpartijen altijd snel vergeten. Niemand trekt er verdere conclusies uit en we gaan weer over naar de orde van de dag", zucht de analist. "Er wordt gekoerst, er is een winnaar en dat is dan weer het verhaal."

En zo weten we zondag tussen 16.30 uur en 17 uur of Van der Poel in Oudenaarde een derde zege boekt, dan wel of de Nederlander aan de finish stevig vloekt.