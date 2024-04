"Just Do It": waarom Demi Vollering en Nike de handen in elkaar slaan met "ongeziene" sponsordeal

di 30 april 2024 17:04

Een sponsordeal die enkel weggelegd is voor de grootste sporters. Demi Vollering mag zich voortaan Nike Athlete noemen en komt zo in een rijtje met onder meer Cristiano Ronaldo en Nafi Thiam. Zo zorgt de renster voor een unicum in het almaar groeiende vrouwenwielrennen. Waarom maakt het sportmerk deze move? Sporza Daily zoekt het uit.

"Het is superverrassend en ongezien in het vrouwenwielrennen", reageert analiste Marijn De Vries op het nieuws. "Enkel Lance Armstrong deed haar voor in de sport." Jan De Voogd, de partner van Demi Vollering die de deal sloot, zag het natuurlijk al langer aankomen. "We kregen al diverse aanbiedingen van sportmerken, ook omdat Demi een uitzonderlijke atlete is. Nike is heel erg op zoek naar persoonlijkheden die perfect passen in hun verhaal." Een relaas van idolen die de massa moeten inspireren én aan het sporten zetten. "Ik kan me nog goed herinneren dat ze na haar Tourwinst vertelde dat ze kinderen wilde inspireren om buiten te gaan sporten", besluit De Voogd. Een eerste bouwsteen voor een succesvolle samenwerking met het Amerikaanse sportmerk.

Demi Vollering is naast renster ook een rolmodel. Hugo Gruijters