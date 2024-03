Sterren voor de Ronde van Vlaanderen (v): Marianne Vos als grote uitdaagster voor Lotte Kopecky

Staat ook al op de erelijst van de Ronde: Marianne Vos , die maar liefst elf jaar geleden de beste was. Een herboren Vos - ze klopte Kopecky in de Omloop en Dwars door Vlaanderen - mag terecht naast de wereldkampioene staan bij de sterren.

We zagen haar nog maar amper aan het werk dit jaar, maar op basis van haar palmares en potentieel krijgt Demi Vollering toch 2 sterren. Afwachten hoe de rolverdeling wordt bij SD Worx-Protime, nu bekend raakte dat Vollering het team zal verlaten.



Puck Pieterse komt de Ronde ontdekken, maar ze reeg de voorbije weken de ereplaatsen aan elkaar. Kan ze nu ook eens winnen of geraakt de tank stilaan leeg na toch ook een stevige veldritwinter?

Misschien is het dit jaar wel opnieuw de beurt aan Elisa Longo Borghini, de winnares van 2015? Niemand is regelmatiger in de Ronde dan de Italiaanse. Ze eindigde al 8 keer in de top 10.