Van Aert in Giro? "Onmogelijk", schat sportarts: "Nog eens vallen op die ribben kan dodelijk zijn"

"En dan kennen we alleen nog maar de schade aan de oppervlakte. Bij een smak met 80 of 90 km/u kan ook de binnenkant zwaar gehavend zijn. Verder onderzoek zal nu moeten aantonen of er nog meer schade is."

"Dat is een polytrauma", zegt Kris Vandermieren, sportarts bij de Belgische wielerbond. "Zulke zaken zien we alleen bij zware verkeersongevallen."

Het medische verdict was hard voor Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) na zijn zware val in Dwars door Vlaanderen : een gebroken sleutelbeen, 7 gebroken ribben en een gebarsten borstbeen.

"Dit is echt een ramp", stelt Vandermieren. "Op het slechtst mogelijke moment, op de top van zijn carrière... Dit is echt niet gemakkelijk."

Ook een gebroken rib geneest spontaan. "Maar je moet natuurlijk wel blijven ademen. De breuklijn is dus altijd in beweging, waardoor het niet gemakkelijk geneest. Daar moet je toch 3 tot 6 weken rekenen."

Het is duidelijk: Wout van Aert staat voor een maandenlange revalidatie. Zijn eerste deelname aan de Giro (4-26 mei) lijkt "onmogelijk", schat Vandermieren.

Zeker door zijn gebroken ribben is het gevaarlijk om te snel weer op de fiets te springen. "Bij een nieuwe valpartij kunnen die gebroken ribben als een scheermesje door het longvlies snijden en een klaplong veroorzaken."

"Dat kan dodelijk zijn. Op een wedstrijd is er wel altijd een arts in de buurt, maar op training niet. Van Aert zal in het begin dus vooral op de rollen moeten trainen en een val proberen te vermijden."

Geen Giro? Wanneer zien we Van Aert dan wel weer in actie? "Het is belangrijk om zijn medische situatie weer per week te bekijken", zegt de sportarts.

"De Olympische Spelen (26 juli - 11 augustus)? Als hij na 2 of 3 maanden kan terugkeren in competitie, is dat perfect haalbaar. Maar dat is natuurlijk koffiedik kijken."