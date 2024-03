Voor de Ronde te gevaarlijk, nu is het de plek des onheils: "Tijd om Kanarieberg te evalueren"

wo 27 maart 2024 19:36

De afdaling richting de Kanarieberg heeft de aanstaande Ronde van Vlaanderen onthoofd. Zondag ligt de afzink niet meer op het parcours, vandaag in Dwars door Vlaanderen was dat wél nog het geval. Met dramatische gevolgen. Waarom dan wel? "De Ronde is nog groter, belangrijker en sneller", reageert organisator Flanders Classics. Dat terwijl het peloton altijd het gevaar ervan inziet.

In het peloton kennen ze de reputatie van de route naar de Kanarieberg. Die verduivelde afdaling zorgt voor ontzettend hoge snelheden, met geregeld flinke valpartijen tot gevolg. En dus kwam Flanders Classics met een duidelijk signaal. De organisator van de Ronde van Vlaanderen schrapte het stuk dan ook voor komende zondag. "De aanloop is heel gevaarlijk", klonk het. "Vorig jaar kwam Biniam Girmay nog zwaar ten val in de aanloop. Na feedback van het peloton hebben we de twee hellingen (Kanarieberg en Kortekeer) eruit gehaald." De route naar de Kanarieberg bleef wel in het parcours van Dwars door Vlaanderen zitten en helaas weet iedereen intussen wat er gebeurd is.

Er is zo'n enorme druk naar voren en er zijn zoveel sterke renners. Je mag niet te vroeg in de wind komen, maar ook niet te laat. Tim Declercq

Een stevige kwak die onder meer het voorjaar van Wout van Aert en Jasper Stuyven vergalt. "Wat die afdaling zo gevaarlijk maakt? Omdat de weg er zo breed is", duidt Tim Declercq een eerste pijnpunt aan. "Het algemene niveau in het peloton is bovendien ook zo hoog. Je moet er richting de bocht naar rechts (voor het opdraaien van de helling) in een goeie positie zitten." "Er is zo'n enorme druk naar voren en er zijn zoveel sterke renners. Je mag niet te vroeg in de wind komen, maar ook niet te laat. Plots voel je dan: oei, ik zit ingesloten." Soms is er dus gewoon geen plaats door de race naar de voet. En wie durft te remmen, is gezien.

Ongelukkige timing

In Vlaanderens Mooiste zal de plek des onheils vermeden worden. Toch hebben de getroffen renners daar nu geen boodschap aan. "De val toont helaas aan waarom we de aanloop naar de Kanarieberg uit de Ronde hebben gehaald", reageerde Tomas Van Den Spiegel (Flanders Classics) bij Sporza tijdens de tv-uitzending. "Jammer genoeg heeft de actualiteit ons ingehaald." Waarom kan het zondag wél en vandaag niet? "De Ronde is nog groter, belangrijker en sneller. Er is zondag nog meer druk." "We willen valpartijen zoveel mogelijk vermijden, maar het blijft een gevaarlijk punt."

Het zou kunnen dat de Kanarieberg uit de voorjaarskoersen verdwijnt. Flanders Classics