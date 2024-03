Streep door voorjaar van Wout van Aert na sleutelbeenbreuk en gebroken ribben in Dwars door Vlaanderen

Het voorjaar van Wout van Aert (29) is voorbij nog voor zijn week van de waarheid is aangebroken. Hij heeft zijn sleutelbeen en "enkele ribben" gebroken na een val in Dwars door Vlaanderen. Dat bevestigt zijn ploeg Visma-Lease a Bike.

In één seconde is het werk van de voorbije maanden verbrijzeld en valt het voorjaar volledig in het water: Wout van Aert heeft zijn sleutelbeen en "enkele ribben" gebroken in Dwars door Vlaanderen.

"Het is niet duidelijk welke tijd zijn herstelperiode in beslag zal nemen", meldt Visma-Lease a Bike nog. "Hij mist zeker de Ronde, Roubaix en de Amstel."

Van Aert was een week geleden teruggekeerd van een hoogtestage op Tenerife. Hij had onder meer de Strade Bianche en Milaan-Sanremo geschrapt om voluit zijn kans te gaan in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Vrijdag pikte hij de draad op in de E3 Saxo Classic, waar hij derde werd. Zondag deed hij niet mee aan Gent-Wevelgem, vandaag moest Dwars door Vlaanderen hem een laatste zetje geven richting de monumenten van de komende twee zondagen.

Maar op 65 kilometer van de finish ging Van Aert neer bij de afdaling richting de Kanarieberg. Van Aert huilde tranen met tuiten, kermde van de pijn en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Daar werd een sleutelbeenbreuk vastgesteld, meteen het einde van zijn voorjaar en alle plannen.