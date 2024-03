Matteo Jorgenson ervaart ongeloof en dubbel gevoel na klassieke triomf: "Mijn gedachten zijn bij Wout"

"Ik hoop niet dat ik de kopman zal zijn zondag. Ik hoop dat iedereen in orde is na de val. Nieuws heb ik nog niet. Het enige wat ik weet, is dat Van Aert in het ziekenhuis ligt. Ik denk aan hem."

De lelijke smak zorgt voor twijfels in het kamp van Visma-Lease a Bike . Jorgenson hoopt op positief nieuws later vandaag.

"Het was een lelijke val. Ik zag alles en wist meteen dat Wout uit zou zijn, want het was een lelijke val. Mijn gedachten zijn bij Wout en de rest van de jongens die gevallen zijn."

"Ik heb de crash gezien, want ik zat in Wout van Aert zijn wiel op weg naar de Kanarieberg. Het is een beslissend moment, maar gewoon een koersincident door de treintjes die opgezet werden."

Zelden is een dubbel gevoel meer op zijn plaats. Matteo Jorgenson verbaast vooral zichzelf met een zege in de klassiekers. Toch zit de 24-jarige Amerikaan meteen met zijn gedachten bij zijn kopman.

Na zijn eindzege in Parijs-Nice, heeft de Amerikaan nu wel een klassieker aan zijn palmares toegevoegd. Geheel tegen zijn eigen verwachtingen.

"Het is ongelooflijk. Dit hele seizoen is een droom tot dusver. Het is surreëel", lacht hij kamerbreed.



"Het was vandaag belangrijk om Tiesj Benoot mee te hebben. Onze strategie is altijd om meerdere renners mee te hebben. Benoot zat even achterop na de kasseistrook. Gelukkig heb ik gewacht op hem, want zonder hem had ik niet kunnen winnen. We hielden ons na de val zo aan het plan."

"Na Parijs-Nice heb ik de focus weer wat verlegd, want ik had nog geen kwalificatie voor de Olympische Spelen. Dat is toch mijn droom. Dat ik er nu naartoe mag, maakt dit seizoen ongelooflijk", besluit Jorgenson.