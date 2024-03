Slagveld in Dwars door Vlaanderen: Wout van Aert, Jasper Stuyven en Mads Pedersen komen zwaar ten val

In één klap lijkt alles om zeep. Op zowat 65 kilometer van de finish in Dwars door Vlaanderen was er een massale valpartij in een afdaling. De snelheid was navenant, de impact van de klap uiteraard ook.

Het lijstje slachtoffers was om bij te duizelen: Wout van Aert, Jasper Stuyven, Mads Pedersen en Biniam Girmay.

Het leek alsof Van Aert als eerste tegen de grond ging, waarna het domino-effect begon.

De tenoren bleven minutenlang zitten en meteen was de ernst van de crash duidelijk.

Van Aert begon te huilen en bleef met een gescheurd shirt terneergeslagen op de grond. De draagbaar was een veeg teken.

Ook Stuyven bleef minutenlang op het asfalt zitten en moest worden afgevoerd.

Pedersen kon wel nog op zijn fiets springen.

Voor een medisch bulletin is het uiteraard nog veel te vroeg, maar Van Aert en Stuyven lijken een kruis te moeten maken over de Ronde en de rest van het klassieke voorjaar.