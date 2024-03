Karl en José leven mee met Van Aert: "Hij huilde van de pijn, maar ook door het besef: toch weer niet, hé!?"

wo 27 maart 2024 20:24

Dwars door Vlaanderen werd allesbehalve de gebruikelijke voorbereidingskoers op de Ronde van Vlaanderen, maar door de val met onder meer Wout van Aert wel een sleutelkoers dit voorjaar. Commentatoren Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer moeten er ook even van bekomen, maar denken niet dat de strijd voor de Ronde nu plots al is gestreden: "Er zal nu anders gekoerst worden."

Karl: "Dwars door Vlaanderen 2024 is gewonnen door Matteo Jorgenson, maar wat vooral zal bijblijven, is dat Wout van Aert en Jasper Stuyven wellicht een streep moeten trekken door de Ronde van Vlaanderen en ook Mads Pedersen zwaar ten val kwam. Misschien nemen we dat vooral mee: de ellende in plaats van de vreugde van Jorgenson." José: "Het is nu Van Aert, maar er zijn er al tientallen die langs de kant staan met valpartijen. We moeten daar enerzijds mee leren leven, maar we moeten het ook proberen te vermijden." "Ik krijg onmiddellijk van overal berichten: 'ze moeten die hoge velgen afschaffen, want dat is gevaarlijk' en 'ze moeten dit en dat'... We moeten er inderdaad over blijven nadenken om de schade te beperken, maar valpartijen zelf zullen we toch nooit kunnen vermijden." Karl: "Remco Evenepoel stuurde mij een berichtje: 'Wat doen we dan met die afzink richting La Redoute. Dat is 5 kilometer en nog een stuk steiler naar beneden.'" José: "De Nieuwe Kwaremont naar beneden is hetzelfde verhaal. Ook daar halen ze hoge snelheden. Moet je die er ook niet uithalen als er nog heel veel renners zijn?"

"We zullen nu niet weten of dit de goeie formule voor Van Aert was"

Karl: "Van Aert had gegokt door heel zijn voorjaar af te stemmen op twee koersen, de Ronde en Roubaix. Welke lessen moet hij hier nu uit trekken?" José: "Hij wil die koersen absoluut winnen. Vergeet 'moet just niks'. Hij heeft die andere koersen al gewonnen. Hij wil gewoon de Ronde of Roubaix winnen. Liefst alle twee. Misschien was dit effectief de beste manier om aan de start van de Ronde te komen. Maar we zullen het nu weer niet weten. Daar lijkt het toch op."

"Je gaat niet weken aan een stuk op die berg zitten en alles achterlaten om dan in die valpartij terecht te komen. Het was huilen van de pijn, maar ook door het besef: het is niet waar, hé. En dat besef was er onmiddellijk. Misschien zelfs al tijdens het vallen."

Karl: "Nog eens over de risico's die de renners nemen. Heel vaak schuilt het gevaar in een klein hoekje: eens tikken tegen een achterwiel, één momentje van onoplettendheid."



José: "Het heeft in ieder geval niets te maken met stuurmanskunsten. Er lagen met Van Aert en Vermeersch twee veldrijders bij. Het was gewoon een kettingreactie."



Mathieu van der Poel is nog meer favoriet voor de Ronde van Vlaanderen, maar misschien staan er nu wel anderen op? José De Cauwer

Is de Ronde al gereden? "Er zal anders gekoerst worden"