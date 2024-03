De sterren voor Dwars door Vlaanderen (m): Stuyven als grote uitdager voor Van Aert

wo 27 maart 2024 08:09

In de heilige Vlaamse wielerweek is Dwars door Vlaanderen de eerste stop. Wie is er al in vorm? Mathieu van der Poel doet niet mee, maar zijn voornaamste concurrenten voor komende zondag wel. Wie smult in Waregem het aperitiefhapje op? Dit zijn de grootste kanshebbers volgens de wielerjury.

⭐⭐⭐

Met stip op 1 voor deze Dwars door Vlaanderen: Wout van Aert. De kopman van Visma-Lease a Bike zag wel heel wat andere renners van zijn ploeg uitvallen, zoals ex-winnaars Laporte en Van Baarle. Van Aert is dus hét speerpunt en blijft in afwezigheid van Mathieu van der Poel toch de topfavoriet op het typisch Vlaamse parcours. Zijn grootste concurrent wordt volgens onze jury een landgenoot: Jasper Stuyven. Zijn ploeg Lidl-Trek is misschien wel het sterkste blok aan de start en zit nog op rozen na de zege in Gent-Wevelgem afgelopen weekend. Stuyven zelf toonde ook al dat hij de juiste vorm meer dan te pakken heeft met zijn 2e plaats in de E3 (voor Van Aert) en top 10-plaatsen in de Omloop, Kuurne-Brussel-Kuurne en Milaan-Sanremo.

⭐⭐

In het kransje van renners met twee sterren zien we nog een Lidl-Trek-renner terug: Mads Pedersen. Hij surft verder op de golven van Gent-Wevelgem. Ook hier zien we nog twee landgenoten met Jasper Philipsen en Tim Wellens. Philipsen is de kopman bij Alpecin-Deceuninck en zijn ploeg moet er dus voor zorgen dat er gesprint zal worden in Waregem, met een grote of een kleine groep. Met zijn benen en zijn hoofd zit het goed na zeges in Milaan-Sanremo en de Classic Brugge-De Panne. Ook Tim Wellens worden dus kansen toegedicht na zijn sterk voorjaar tot nu toe. Met zijn tweede plaats (achter Van Aert) in Kuurne als voorlopig hoogtepunt.

⭐