Jouw gids voor Dwars door Vlaanderen (m/v): laatste test voor Van Aert, duo Vollering-Kopecky bij SD Worx

Tijdens het aftellen naar de Ronde van Vlaanderen houden we woensdag halt voor het intermezzo Dwars door Vlaanderen. Mathieu van der Poel slaat deze koers over, Wout van Aert en Mads Pedersen komen hun RVV-benen wel testen. Bij de vrouwen komt Demi Vollering aan de start, naast Lotte Kopecky.

Door de afwezigheid van de Grote Drie (geen Mathieu van der Poel, geen Tadej Pogacar, geen Wout van Aert) was Dwars door Vlaanderen in 2023 een kans voor de outsiders.



Bij Trek probeerden ze met een trucje op de hellingen zoals de Kortekeer de koers hard te maken. Met een brede waaier dwongen ze het peloton om het tempo te laten zakken, om er dan nadien een snok aan te geven. Maar het was geen succesrecept. Mads Pedersen werd uiteindelijk 5e, de rest van zijn ploeg ontbrak in de top 30.



De Visma-ploeg was ook zonder zijn kopman op de afspraak. Tiesj Benoot trok door op de Knokteberg, maar hield uiteindelijk in en zo kwam onder anderen zijn ploegmaat Christophe Laporte terug. Hij ging er met een beslissende aanval op 4 kilometer van de streep vandoor en mocht zijn handen in de lucht gooien.

De nummer twee was Oier Lazkano, toen was de Spanjaard nog een verrassende naam, plek drie was voor Neilson Powless.