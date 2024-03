Renaat Schotte: "Een van de vreselijkste valpartijen die ik al op de motor gezien heb"

Dwars door Vlaanderen wordt helemaal overschaduwd door de valpartij met Wout van Aert, Jasper Stuyven en Mads Pedersen. Renaat Schotte was een ooggetuige en was aangeslagen. "Niet alleen door de namen, maar ook door de ontreddering op die gezichten. Dit is een van de vreselijkste valpartijen die ik al gezien heb op de motor."