Wout van Aert over verdwenen Strava-rit na val in E3: "Had mijn Garmin aan mijn buurman meegegeven"

Is Wout van Aert voldoende hersteld van zijn val in de E3 Saxo Classic om vandaag in Dwars door Vlaanderen al mee te doen om de zege? Een verdwenen Strava-rit van zaterdag liet uitschijnen dat het nog wel meeviel met de schade, maar bij de start vanochtend gaf Van Aert mee "dat de impact toch groter was dan hij eerst had gedacht".

Een dag na zijn valpartij in de E3 deelde Wout van Aert een "ochtendritje" van zo'n 177 kilometer, die erop wees dat het met de naweeën van zijn tuimelperte wel meeviel.



Maar niet veel later had Van Aert zich blijkbaar bedacht en haalde hij zijn file weer van Strava. "Een foutje ritje", zo beweert hij bij de start van Dwars door Vlaanderen.

"Ik had mijn Garmin meegegeven aan mijn buurman, dus heb ik het er maar weer afgehaald", grijnsde hij.

"De schade van de val valt gelukkig mee, al ben ik toch wat stijf geweest. Het heeft toch meer impact gehad dan ik eerst had zien aankomen."

Maar dat belet niet dat Van Aert vandaag met ambitie van start gaat. "Dit is geen koers die ik erbij neem richting de Ronde zondag. Dit is gewoon een koers die ik wil proberen te winnen, die we met de ploeg willen winnen. De focus ligt vandaag op Dwars door Vlaanderen."

De ploeg van Visma-Lease a Bike is wel minder sterk dan normaal, onder meer door de ziekte van Laporte en Van Baarle. "We zitten in de hoek waar de klappen vallen, al is onze kern gelukkig breed genoeg om nog altijd met een sterke ploeg aan de start te komen."