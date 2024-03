Tiesj Benoot verbijt de ontgoocheling: "Ik denk dat Wout mijn wiel geraakt heeft"

Tiesj Benoot kleurde de finale en was uiteraard tevreden met de zege van ploegmakker Matteo Jorgenson, maar bij Benoot was er geenszins dolle euforie.

"Ons plan was om op de Kanarieberg aan te gaan", begon hij aan het verhaal over de bewogen dag en de plek des onheils. "We zaten in een goeie positie."

"Tim (van Dijke) bracht ons rechts, ze kwamen links voorbij ons. Tim was wat uitgereden en Wout riep: "Gaan." Ik sta recht en ik denk dat Wout daar mijn wiel raakt."

"Dat denk ik toch, want het gaat zo snel met 80 kilometer per uur. Ik denk dat ik iets gevoeld heb, ja. Het gaat zo snel. Ik denk dat hij in mijn wiel zat. Kut, hé."

"Ik heb geïnformeerd bij de ploeg, maar er is nog geen duidelijkheid. De onderzoeken zijn nog aan de gang", vertelde Benoot voor de schade duidelijk was: Van Aert heeft zijn sleutelbeen en enkele ribben gebroken.