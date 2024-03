Kanarieberg en Kortekeer verdwenen niet zomaar uit Ronde van Vlaanderen: "Op vraag van peloton"

"Die zijn gemakkelijk te integreren en laten het toe om over brede wegen te rijden. Het is aan ons als organisatie om het hele parcours zo veilig mogelijk te maken, zeker nu er al vanaf kilometer 1 wordt gekoerst."

"Maar de aanloop is heel gevaarlijk. We hebben er al veel zware valpartijen gehad. Vorig jaar kwam Biniam Girmay nog zwaar ten val in de aanloop."

De organisatie doet er ook alles aan om de wedstrijd zo veilig mogelijk te maken voor de toeschouwers.

Op de drukste 6 locaties, onder meer de Koppenberg en de Oude Kwaremont, zullen met behulp van gsm-signalen cijfers worden bijgehouden van het aantal aanwezigen.

Dat moet in de toekomst helpen om te bepalen wanneer het "te druk" is. "Dan kunnen we een plek afsluiten en sturen we geen pendelbussen meer", zegt Carina Van Cauter, gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.

Ook in Kluisbergen worden maatregelen genomen voor de veiligheid. In de straten tussen de Paterberg en de Oude Kwaremont, de absolute ontknoping van de Ronde, wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd.

"Met het slechte, natte weer is het gevaarlijk dat auto's de straten zouden blokkeren", zegt burgemeester Philippe Willequet. "Het is voor de veiligheid van de fietsers en de auto's."