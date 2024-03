Dankzij "nieuwe aanpak" is Lidl-Trek niet zo "Lidl" meer: "In plaats van één speerpunt hebben we nu 5 man voorin"

Gent-Wevelgem was veel meer dan een masterclass van Mads Pedersen alleen. Zijn ploeg Lidl-Trek was heer en meester in het Heuvelland en dat heeft ook Mathieu van der Poel zondag aan den lijve ondervonden. Een collectieve opmars die bij niemand onopgemerkt bleef. In Sporza Daily geven enkele insiders een inkijk in de (r)evolutie bij Lidl-Trek.

Eerlijk toegegeven: wekenlang schoven we Visma-Lease a Bike vooruit, vorige week nog Alpecin-Deceuninck, maar het lijkt er toch stilaan op dat de ploeg van Pedersen en co. zich opwerpt tot het sterkste klassieke collectief van het moment.

En dat Mads Pedersen het ook nog eens afmaakte tegen een schijnbaar onklopbare Mathieu van der Poel bevestigde het vermoeden: Lidl-Trek is helemaal terug van (even) weggeweest.

Not so Lidl anymore

Een kapitaalsinjectie die zijn vruchten begint af te werpen. "Op zich haalde de ploeg niet heel veel nieuwe namen binnen, maar we hebben veel geïnvesteerd in de omkadering", vertelt Steven de Jongh, ploegleider bij Lidl-Trek. "Dat heeft bijgedragen tot een professioneler klimaat."

Sinds vorig jaar heeft de ploeg met supermarktketen Lidl een nieuwe hoofdsponsor. Samen met de ambitie - het wil zowel in de klassiekers als het rondewerk de toonaangevende ploeg worden - gingen ook de budgetten recht evenredig de lucht in.

Omdat we vroeger te weinig geld hadden, konden we maar één Tourploeg op hoogte te sturen. Dat is nu anders.

En zo lijkt Lidl-Trek zijn bestaande kern - na vaak jaren van trouwe dienst - toch nog naar dat niveautje hoger te kunnen tillen.



"We hadden vroeger vaak het probleem dat we in de breedte niet goed genoeg waren. Kijk maar naar vorig jaar: Mads reed steevast top vijf, maar de rest bleef wat onder het gewilde niveau. Nu zien we dat ook de rest stappen heeft gezet door de nieuwe aanpak."

"In plaats van één speerpunt kunnen we nu plots met vier of vijf man voorin spelen. En niet te vergeten: niet iedereen van de klassieke kern moet nu alle wedstrijden rijden. We hebben genoeg goede pionnen om te verdelen over de koersen. Zo blijven we collectief ook wat frisser."



Zo bereikt de ploeg samen opnieuw hogere hoogtes. En dat mag je gerust zeer letterlijk nemen.

"Kijk, een laatste voorbeeld van de nieuwe mogelijkheden zijn de hoogtestages. Omdat we vroeger te weinig geld hadden, moesten we zorgvuldig één Tourploeg samenstellen om op hoogte te sturen. Ook dat is nu anders."