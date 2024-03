De tactische masterclass van Lidl-Trek versus Van der Poel: met instinct en in blok vind je "het goeie recept"

Het kan dus tóch. Lag de verzamelde concurrentie vrijdag in Harelbeke tegen het canvas na de uppercut van Mathieu van der Poel, dan heeft Lidl-Trek zondag in Wevelgem bewezen dat de wereldkampioen niet onklopbaar is. Een kwestie van instinct, ervaring, durf en een portie doofheid op het juiste moment waarmee je de rollen omdraait, zo leggen de hoofdrolspelers haarfijn uit.

"Het was opnieuw uitstekend. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Je moet gewoon naar de koers kijken en dan zie je hoe sterk we zijn en hoe we elkaar steunen."

"Mijn ploeg was geweldig", jubelde winnaar Mads Pedersen . "We hebben zondag de draad opgepikt waar we die vrijdag hadden laten liggen."

Hoewel de klassieke kern niet danig versterkt was, waren de resultaten al waarneembaar in Harelbeke met 4 man in de top 11 en 2 dagen later volgde de kers op de taart in de Vanackerestraat.

"Mathieu reed vrijdag fantastisch en was daardoor al wat meer afgemat, maar we hebben daar toch veel van zijn bordje gegeten."

De collectieve sterkte was al zichtbaar in De Moeren. In de eerste waaier van 29 renners waren de 3 kopmannen aan boord: Pedersen, Jasper Stuyven en nieuwkomer Jonathan Milan .

Een genereuze Van der Poel zette de scheve situatie eigenhandig recht en begon niet te speculeren op zijn sprinter in de achterhoede. "Als wereldkampioen moet je rijden in zo'n situatie", oordeelde hij.

Bovendien speelde Lidl-Trek er Stuyven kwijt net toen Van der Poel versnelde. Een meevaller voor die laatste. "Ik baalde enorm van die lekke band. Ik hoorde de melk uit mijn band lopen", aldus Stuyven. "Dan weet je dat het over and out is."

Een nieuw intermezzo van Milan - lossen, terugkeren en meteen aanvallen - was de volgende fase in de slopingswerken, maar met z'n vieren trokken ze uiteindelijk naar de tweede Kemmel.

"Ik lag er bijna af", was Van der Poel eerlijk over het gebeuk van een imponerende Pedersen, die er wel zijn eigen ploegmakker Milan elimineerde.

Was dat wel verstandig? Gedurfd was het alleszins, want Lidl-Trek speelde zo zijn numerieke overwicht kwijt.

Pedersen: "Als ik zelf het tempo bepaal, dan weet ik dat ik niet over mijn limiet ga. Dat werkte op de Kemmel beter voor mij, want zo kon Mathieu het niet zelf bepalen."

Rast: "Mads koerst op instinct. We geven hem veel instructies via de oortjes, maar hij doet lang niet altijd wat we hem opdragen (lacht). Neen, hij volgt onze tactiek, hoor."

"Het was een goeie actie geweest van Johnny en die lekke band van Jasper was uiteraard jammer, maar ik denk dat Mads gewoon wilde doordoen. In het peloton hadden we bovendien ook nog jongens."