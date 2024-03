Karl en José zien Ronde-favoriet opstaan bij dominant Lidl-Trek: "Wout en Mathieu hebben Pedersen er graag bij"

zo 24 maart 2024 21:01

Geen Wout van Aert in Gent-Wevelgem, dus nam Mads Pedersen de handschoen op als uitdager van Mathieu van der Poel. De Deen bleek zondag niet gewoon de evenknie van de wereldkampioen, hij deed hem na een beklijvend duel zelfs de baard af. "Het is mooi dat Van der Poel altijd koerst, maar een andere aanpak had kunnen lonen", zien Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer.

Karl: "Gent-Wevelgem heeft andermaal niet ontgoocheld. De wind heeft zijn ding gedaan, De Moeren waren er. En vanaf die Moeren tot aan de finish was het nog meer dan 150 kilometer tot aan de streep. Wel, we hebben meer dan 150 kilometer koers gezien."

José: "Het was een komen en gaan. Sommigen hebben een tweede of zelfs een derde kans gekregen. Maar niet iedereen heeft ze gegrepen. Uiteindelijk hebben toch de twee mannen vooraan de wedstrijd naar hun hand gezet."

Karl: "Hoe erg ben je onder de indruk van Lidl-Trek als ploeg?"

José: "Ze waren heel sterk. Ook in het peloton dat streed om de derde plaats zaten ze nog met drie à vier man. Dat is heel mooi voor komende zondag."

Karl: "Jammer voor Jasper Stuyven wel, die lek reed. Anders zagen we ook hem vooraan nog een rol spelen."

José: "Als hij erbij blijft, gaan ze misschien met z'n drieën naar de streep. En dan krijgt Stuyven misschien een uitgelezen kans om met een demarrage Gent-Wevelgem te winnen. Maar als, als, als ..."



Karl: "Zet je Mads Pedersen na zijn demonstratie van vandaag - want dat was het wel - naast de topfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen: Mathieu van der Poel en Wout van Aert?"

José: "Heel graag. Van Aert wou ook al graag dat Pogacar er volgende zondag bij is. En ik denk dat ze ook een Pedersen er wel graag bij hebben. Dan hoeft het niet altijd een tweestrijd te zijn." "Laat ons eerlijk zijn: als het zo is als in Harelbeke, met de ene op het wiel van de andere, en wachten, en kijken ... Dat is niet zo mooi, dan heb ik er liever een derde man bij."

Ik denk dat Van der Poel en Van Aert in de Ronde een Pedersen er graag bij hebben. Dan hoeft het niet altijd een tweestrijd te zijn. José De Cauwer

Noblesse oblige

Karl: "Van der Poel zegt: noblesse oblige, ik kan het me niet permitteren om niet mee te rijden als we met z'n tweeën vooraan zitten. Zeggen dat Philipsen op komst was - nee, hij moest gewoon meerijden met Mads Pedersen."

José: "Ze hadden het anders kunnen spelen. Maar langs de andere kant: Van der Poel heeft Philipsen al aan winst geholpen in Sanremo. Om nu te zeggen dat hij nog eens in dienst van Philipsen moet rijden, dat was nu niet het geval. Maar het had gekund."

Karl: "Het gaat niet per se over iets doen voor Philipsen. Het gaat misschien ook over je eigen kansen verhogen. Maar het siert hem dat hij zegt: ik ben wereldkampioen, ik heb een bepaalde status en ik ben het daaraan verplicht om aanvallend te koersen. Slepen hoort daar niet bij."

José: "Het komt er dan nog eens bij dat die verdomde E3, met die lange solo in dat slechte weer, nog in de benen zat. Dat is niet weg op 48 uur." "Vandaag heeft Van der Poel dan opnieuw hard moeten werken, eerst nog zo'n twintigtal kilometer achter Jonathan Milan, met Pedersen en Stuyven in zijn wiel. Hij heeft toch opnieuw een stevige werkdag achter de rug. Hij zal blij zijn dat hij enkele dagen kan rusten."

Karl: "Van der Poels ploeg gaf ook wel thuis. Toen die eerste waaier tot stand kwam, zat Alpecin-Deceuninck er met drie, met ook nog Philipsen en Gianni Vermeersch. Die ploeg is klaar voor de Ronde."

José: "Die jongens moeten daar ook zitten. Dat verwachten we - met misschien ook nog Kragh Andersen erbij. Maar dat team is er klaar voor. Als nu Visma-Lease a Bike op volle sterkte mét een Wout van Aert er nog bij komt, zit er nog heel wat moois aan te komen."

Visma-Lease a Bike kan voorlopig zonder Van Aert en een zieke Laporte zijn stempel niet drukken. Karl Vannieuwkerke

Karl: "Wat Visma-Lease a Bike betreft: voorlopig kunnen ze zonder Van Aert en een zieke Laporte hun stempel niet drukken."

José: "Ik heb laatst een analyse van Jan Bakelants gelezen, waarin hij zei: als Van der Poel er niet is, is het maar los zand bij Alpecin-Deceuninck. Maar een ploeg waar de kopman ontbreekt, daar is het wel vaker los zand."

Karl: "Dat is absoluut zo. Een kopman maakt de rest ook sterker."

Tankstation voor Van Aert